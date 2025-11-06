Los centros de estudios con sello local que buscan posicionarse en las políticas públicas

Un importante actor en el desarrollo de las regiones son los centros de pensamiento, que se pueden encontrar en distintos puntos del país. Algunos son independientes, otros se formaron al alero de universidades, pero el objetivo es común: aportar al desarrollo económico y social de sus respectivas zonas, e instalar temáticas en la agenda nacional. ¿Cómo? A través de espacios de encuentro, promoción del emprendimiento y recolección de datos, entre otras iniciativas.

Pese a que los think tanks coinciden en que la descentralización ha avanzado de forma significativa en los últimos años -y resaltan con especial satisfacción la elección de gobernadores regionales-, aún consideran que hay trabajo por hacer. Un pendiente muy citado es fortalecer el capital humano regional y es ahí, justamente, donde estos centros buscan poner su granito de arena a través de diversas iniciativas de capacitación y educación.

Fundación Mi Norte (Antofagasta)

En 2015, la Fundación Mi Norte -fundada por un grupo de amigos- hizo de la innovación y el emprendimiento una de sus prioridades, especialmente entre los jóvenes de la Región de Antofagasta. Su objetivo, dijeron, es fomentar el espíritu emprendedor e impulsar el liderazgo, la creatividad y la autoconfianza en las nuevas generaciones. Este anhelo se materializó en 2018 con el lanzamiento de un programa de emprendimiento escolar llamado “Efecto Eureka”, que con el patrocinio de la minera Capstone Copper contribuyó a fortalecer el currículo nacional en el módulo de Emprendimiento y Empleabilidad. A siete años de su estreno, más de 3 mil jóvenes de la zona han sido beneficiados, a través de una fuerte promoción de la transformación personal y social. Pero a esta fundación no solo le interesa formar a jóvenes líderes y emprendedores, sino que adicionalmente aspira a generar espacios colaborativos y ponerlos a disposición de la comunidad. Este año, por ejemplo, en alianza con el Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica del Norte (Ceduc UCN), lanzaron un nuevo cowork llamado “Ceduc UCN-Espacio Atacama”, ubicado en la ciudad de Antofagasta. Hasta la fecha, en este espacio con entrada liberada se han realizado más de 90 encuentros, que han tenido como objetivo fomentar la colaboración, el aprendizaje y la innovación regional. Durante los próximos años pondrán el foco en promover hábitos saludables y movimiento en estudiantes de educación básica. Para ello, consideran fundamental la nueva ley que incorpora más horas de actividad física en los colegios. “Queremos sembrar desde temprano la convicción de que cuidar el cuerpo y la mente también es una forma de emprender”, sostuvieron.