Rol de la Fed y economía de China: los factores que ayudarían a mantener al cobre en US$ 4 la libra este año

Temores de una recesión en Estados Unidos y un menor crecimiento de China tienen en vilo al cobre. Las proyecciones indican que el metal rojo se mantendrá en los niveles actuales durante la segunda mitad del año.

El lunes, los futuros del cobre en la Bolsa de Metales de Londres lograron romper una secuencia de siete jornadas en rojo, la peor racha de pérdidas registrada por el mineral desde enero de 2020, según datos de Bloomberg.

Hoy, el cobre cae 3,05% hasta los US$ 3,95 la libra, ignorando la presión sobre la oferta tras el inicio del paro de trabajadores de Codelco por la decisión del gobierno de cerrar la fundición Ventanas.

Los pronósticos de los analistas indican que el nivel de los US$ 4 la libra parece ser el punto de equilibrio de cara a la segunda mitad de 2022, teniendo en cuenta escenarios donde las expectativas económicas no sean afectadas por sucesos inesperados, tales como mayores alzas de tasas o nuevos brotes de Covid-19 en China.

Tasas de la Fed

“Lo que pase con el precio del cobre va a depender de cuán suave o brusco sea el aterrizaje de la economía de EEUU después de implementado el aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal”, dice el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens.

“Si el aterrizaje es más brusco y la economía norteamericana se 'enfría' más de lo presupuestado y aumenta el riesgo de recesión, perfectamente el precio del cobre podría caer en el segundo semestre por debajo de US$ 4 la libra”, sostiene.

El economista jefe de Bci Estudios, Sergio Lehmann, considera que la Fed cuenta con la capacidad suficiente como para llevar a cabo una estabilización de los precios sin impactar de forma brusca al crecimiento, y que los movimientos actuales del cobre están teniendo una sobrerreacción al plantearse los peores escenarios.

“Prevemos que el precio del cobre vaya recuperando terreno en los próximos meses y cierre el año en US$ 4,20 la libra”, dice Lehmann. “Hacia 2023, debería sostenerse ligeramente bajo ese valor, entendiendo que la demanda de cobre se mantendría relativamente positiva”, agrega.

El experto en cobertura de commodities y director de Latinoamérica en Omega IGF, Miguel Medell, afirma que “el panorama para este segundo semestre y el primero de 2023 es la aversión al riesgo”.

Tomando esto en cuenta, indica que "el precio del cobre en el segundo semestre oscilará entre los US$ 4,42 la libra y su soporte de US$ 3,80 la libra". Y a esto añade que "en el primer semestre del 2023, su rango será entre US$ 4,21 la libra y US$ 3,50 la libra”.

Factor China

Un lugar preponderante en la ecuación del cobre le corresponde a China, cuyo desempeño económico está estrechamente ligado a las perspectivas globales.

La insolvencia de grandes inmobiliarias, donde destaca el caso Evergrande, así como las políticas sanitarias "cero Covid” y la creciente distancia política con EEUU han contribuido a deteriorar la economía del gigante asiático y con ello, el precio del cobre, señala el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo.

"Desde ya casi un año, China viene mostrando un desacople con los buenos indicadores de crecimiento que ha habido hasta ahora en el mundo occidental", apunta Guajardo.

En sintonía con las estimaciones del resto de analistas, sostiene que, en los escenarios más probables, el cobre no estará lejos de los US$ 4 la libra durante la segunda mitad del año, y solo en los peores casos podría bajar de ese nivel.

"Se aproximan instancias importantes como el congreso del Partido Comunista de China a fin de año, que podrían marcar una pauta enfocada en los estímulos. Es decir, que ante todo este menor crecimiento, el gobierno decida introducir estímulos importantes, y eso se espera”, dice el experto.

“Por lo tanto, ese sería un factor que compensaría en cierta manera el panorama macroeconómico más general”, concluye.