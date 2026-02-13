Click acá para ir directamente al contenido
Laboratorios inician la mayor competencia entre medicamentos de punta contra la obesidad y diabetes en Chile

El predominio local de Novo Nordisk con Ozempic será desafiado por su archirrival internacional Eli Lilly con un medicamento que afina su comercialización en los próximos meses. En paralelo, Laboratorio Chile avanza en la aprobación de un fármaco genérico con miras a su estreno este año.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 13 de febrero de 2026 a las 13:07 hrs.

Jorge Isla Medicamentos
<p>Doménico Forte, gerente general de Novo Nordisk Chile.</p>

