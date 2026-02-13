Laboratorios inician la mayor competencia entre medicamentos de punta contra la obesidad y diabetes en Chile

El predominio local de Novo Nordisk con Ozempic será desafiado por su archirrival internacional Eli Lilly con un medicamento que afina su comercialización en los próximos meses. En paralelo, Laboratorio Chile avanza en la aprobación de un fármaco genérico con miras a su estreno este año.

La dura competencia internacional entre los laboratorios de punta en el desarrollo de medicamentos de última generación de mayor éxito contra la diabetes y la obesidad se instalará de lleno en el mercado chileno este año.

El liderazgo indiscutido que ha tenido Novo Nordisk a partir de su molécula semaglutida -la base de medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 como Rybelsus®, y especialmente de Ozempic, su producto estrella para manejar esa patología metabólica y bajar de peso- será desafiado en los próximos meses por un producto de primera línea de su archirrival, Eli Lilly. Se trata de Tirzepatida, molécula que recibió la reciente aprobación del Instituto de Salud Pública (ISP), tras lo cual este producto se dispone a iniciar su comercialización en el país a través del laboratorio Adium. Este principio activo está asociado a la marca Mounjaro®, medicamento inyectable de uso semanal.

A la disputa que viene entre las terapias de la empresa europea con base en Dinamarca y la compañía estadounidense, se sumará un tercer actor. Laboratorio Chile -controlado por el grupo israelí Teva- se sube a la carrera por el apetecido segmento de tratamientos para bajar de peso con la presentación del primer genérico de semaglutida -original de Novo Nordisk- al proceso de registro sanitario del ISP a fines del año pasado. El propósito de la firma es completar su aprobación, idealmente, dentro del primer semestre de 2026.

Así, este año promete marcar un antes y un después en el acceso de los chilenos a las terapias de mayor avanzada mundial.

Competidores frente a frente

Adium está trabajando a toda máquina para preparar la inminente comercialización de una terapia clave del portafolio de Eli Lilly. “Tras la revisión del Comité de Expertos y la aprobación del ISP emitida a fines de 2025, iniciamos el proceso de importación de Tirzepatida, y durante las próximas semanas esperamos confirmar fecha de disponibilidad comercial en las farmacias del país”, señalaron desde Adium.

La compañía tiene un acuerdo de representación con la multinacional estadounidense en América Latina, excluyendo Brasil, México y Colombia. “El medicamento es producido directamente por Eli Lilly, quién como descubridor y desarrollador de la molécula tiene derecho exclusivo de la patente de Tirzepatida, por lo que la terapia que se importa a Chile es la misma que se distribuye y comercializa en todos los países del mundo”, explicaron desde la firma.

Con sede central en Montevideo, Adium tiene presencia comercial en 18 países, en cinco de los cuales cuenta con plantas productivas. La firma había operado en Chile por más de 40 años con la marca Tecnofarma, hasta que se unificó recientemente a la marca corporativa de toda la región.

“El cambio de marca se alinea con el lanzamiento de diferentes productos farmacéuticos, tanto de producción propia, como de licenciantes internacionales, que han confiado en la capacidad y experiencia de Adium Chile para liderar estos procesos, en áreas de la salud tan relevantes como obesidad, diabetes, oncología, dolor y neurociencias. Y el lanzamiento de Tirzepatida se enmarca en esta estrategia”, explican desde la compañía.

En paralelo a la estrategia de quienes desafiarán su predominio actual, Novo Nordisk Chile destaca el desempeño de su producto estrella disponible en el mercado local. “Estamos muy satisfechos con el desempeño que tuvo Ozempic® en Chile durante 2025, que se ubicó plenamente dentro de las proyecciones.

Esto confirma que se trata de una alternativa terapéutica bien integrada en la práctica clínica para el tratamiento de la diabetes tipo 2, con una adopción responsable por parte de los equipos de salud y un impacto positivo para los pacientes”, indicó el gerente general Doménico Forte. Desde esta base, anticipa que este año la prioridad en relación a Ozempic® “es seguir ampliando el acceso para las personas que viven con diabetes tipo 2”, y para ello “hemos trabajado de manera planificada y anticipada para acompañar el crecimiento de la demanda”(revisar entrevista).

Los pasos del nuevo producto

Adium está en plena ejecución del lanzamiento de Tirzepatida. Para abril próximo está previsto su lanzamiento oficial al cuerpo médico nacional, el cual tendrá lugar "a través de una actividad de educación médica continua, en la cual contaremos con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales”.

Como acción complementaria, Adium desarrollará a partir del próximo mes una campaña de concientización hacia el público general que tendrá como objetivo “motivar a las personas con sobrepeso u obesidad a hablar directamente con profesionales de la salud, invitándolas a dejar atrás estigmas, mitos y soluciones sin base científica, promoviendo un diálogo abierto hacia un abordaje integral y basado en la ciencia”.

La confianza en la aceptación de Tirzepatida es su modelo de acción dual combinada que imita a dos hormonas naturales del cuerpo producidas, principalmente, en el intestino después de comer y que son mensajeros clave en el control del metabolismo y el apetito, actuando simultáneamente sobre los receptores de GLP-1 y de GIP.

“Es el primer agonista dual aprobado en Chile y el mundo, lo que representa un hito terapéutico para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, con una acción que optimiza el control glucémico, regula el apetito, favorece una reducción sostenida del peso corporal a través de la mejora en la saciedad, el retraso del vaciado gástrico y la reducción de la ingesta calórica”.

Diversos estudios clínicos, los más recientes de diciembre de 2024, han consignado “resultados de pérdidas de peso incluso de más del 20% y evidencia en el mantenimiento de beneficio de pérdida de peso”. En cuanto a las conclusiones, desde Adium destacan que el uso de Tirzepatida "en promedio, redujo el peso corporal desde el inicio en un 20,2 %, frete al 13,7 % en aquellos que recibieron semaglutida”.

Competencia de genéricos

A la dura competencia que viene en el mercado de terapias contra diabetes y obesidad entre productos de los dos mayores desarrolladores de productos de innovación originales, se suma el plan de Laboratorio Chile para entrar en el apetecido segmento de tratamientos para bajar de peso, y nada menos que con la versión genérica de semaglutida, que elaboró Novo Nordisk.

“Esperamos contar con el registro lo antes posible, sujeto a los plazos y evaluaciones del ISP”, señaló el gerente general de Laboratorio Chile I Teva, Juan Meli a Señal DF en diciembre pasado. Una vez aprobado, el medicamento se venderá con la marca Selfix, con una formulación indicada para la reducción de peso.

La celeridad para poner en el mercado este tratamiento descansa sobre la alianza establecida entre Laboratorio Chile y Elea, farmacéutica argentina que a mediados de este año comenzó a elaborar su propia versión de un medicamento basado en semaglutida con una presentación inyectable semanal, formato que se bautizó como el “Ozempic argentino”. “Vamos a lanzar el mismo producto que se fabrica allá. Una parte de la tecnología de formulación sintética es de ellos, y la manufactura principal se va a hacer allá en su planta", explicó Meli.

Las expectativas de Laboratorio Chile se fundan en la posibilidad de poner en el mercado una línea de medicamentos a un costo sustancialmente menor que el de la oferta de las farmacéuticas de innovación. El proceso de registro de este medicamento genérico ante el ISP sigue en curso "tratando de avanzar lo más rápido posible y seguimos apuntando al primer semestre de 2026”, confirmó un ejecutivo de la firma.

Novo Nordisk Chile: "Estamos muy entusiasmados en traer al mercado nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento del sobrepeso y obesidad"

Para Novo Nordisk Chile, el crecimiento de la competencia en medicamentos contra la diabetes tipo 2 y la obesidad es “una señal clara de que estas enfermedades están siendo reconocidas, cada vez más, como desafíos sanitarios prioritarios (…) Valoramos que existan más alternativas terapéuticas, porque eso amplía las opciones para los pacientes”, señala su gerente general Doménico Forte. En este marco, subraya que la estrategia “no se basa en competir desde el corto plazo, sino en sostener un liderazgo que hemos construido sobre ciencia, evidencia clínica robusta y más de un siglo de experiencia en enfermedades crónicas”.

Pero subraya: “Hasta la fecha en Chile no existe un equivalente a nuestra molécula de semaglutida, de la cual actualmente Novo Nordisk es el único laboratorio con aprobación para su distribución en Chile, y contamos con el respaldo de haber tratado a millones de pacientes en el mundo, tanto en ensayos clínicos como en la práctica clínica real”, fijando posiciones ante las alternativas genéricas de esa molécula.

Dado el sostenido despliegue de Ozempic® de Novo Nordisk en Chile, ¿cómo evalúa el desempeño de este producto en el mercado local?

- Estamos muy satisfechos con el desempeño que tuvo Ozempic® en Chile durante 2025. Que un medicamento alcance sus objetivos en términos de acceso, continuidad y uso adecuado es una señal relevante de que vamos en la dirección correcta.

¿Qué perspectivas tienen para este medicamento en el año en cuanto a su comercialización y uso por parte de los pacientes?

- De cara a 2026, nuestra prioridad con Ozempic® es seguir ampliando el acceso para las personas que viven con diabetes tipo 2, con un foco muy claro en la continuidad de los tratamientos y en una disponibilidad adecuada y sostenida en el tiempo para los pacientes. Hemos trabajado de manera planificada y anticipada para acompañar el crecimiento de la demanda, siempre reforzando el uso correcto del medicamento conforme a su indicación aprobada.

¿Cuáles son los planes en Chile para Wegovy®, medicamento específico para la pérdida de peso?

- Si bien cuenta con aprobación del ISP desde 2024, aún no ha sido comercializado en el país. Durante este período hemos estado enfocados en preparar de manera rigurosa y responsable su lanzamiento, asegurando que estén las condiciones adecuadas desde el punto de vista regulatorio y de acceso. Estamos muy entusiasmados en traer al mercado nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento del sobrepeso y obesidad que son avaladas por su efectividad con rigurosos estudios clínicos.

¿Qué perspectivas ven para 2026 en Chile en cuanto a su comercialización?

- Estamos seguros de que la llegada de Wegovy® representará una oportunidad relevante para abordar la nueva epidemia de Chile, teniendo en cuenta que el sobrepeso y la obesidad afectan hoy a cerca del 80% de la población mayor de 18 años y que requiere un abordaje médico serio y de largo plazo.

Wegovy® ha demostrado una reducción de peso clínicamente significativa en el reciente estudio STEP UP, en el que participaron 1.407 personas, demostrando la baja de un 21% de pérdida de peso promedio y, además, un tercio de los pacientes perdió un 25% o más de su peso corporal.

En relación a nuevos productos, la FDA aprobó el mes pasado la versión en píldora de Wegovy de Novo Nordisk para el control crónico de peso en adultos con obesidad o sobrepeso. ¿Piensan traer este medicamento al país?

- Por el momento, Novo Nordisk no ha iniciado el proceso de solicitud de registro de la formulación oral de Wegovy® en Chile. Como compañía, evaluamos cada innovación considerando múltiples variables: evidencia clínica, prioridades sanitarias locales, tiempos regulatorios y capacidad del sistema de salud para incorporarla de manera adecuada. Cualquier avance en esta línea será comunicado oportunamente.

- ¿Existe otro medicamento que Novo Nordisk pretenda traer el mercado chileno en el corto o mediano plazo?

- Novo Nordisk cuenta con un pipeline robusto y en constante evolución. Recientemente se dieron a conocer resultados del estudio fase III REIMAGINE 2, que muestran que CagriSema, un tratamiento de administración semanal en investigación, logró reducciones superiores de hemoglobina glicosilada y de peso corporal en comparación con semaglutida en pacientes con diabetes tipo 2. Este medicamento se encuentra en evaluación regulatoria en EEUU y, como ocurre con todas nuestras innovaciones, su eventual llegada a Chile dependerá de los tiempos regulatorios y de una evaluación responsable de su aporte al sistema de salud loca