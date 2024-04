Ripley y su plan para fascinar al mercado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Veinte años se van a cumplir en 2025 del debut bursátil de la empresa Ripley, que contó con la -hasta ahora recordada- participación de la modelo estadounidense Cindy Crawford. En estas casi dos décadas, la empresa llegó a valer en torno a los US$ 2.000 millones (en 2018) y, hoy, apenas se ubica por sobre los US$ 400 millones. Porque Ripley no ha estado ajena a la situación económica del país y, al igual que sus rivales como Falabella (y las más pequeñas Hites, La Polar y ABCDin) ha debido enfrentar un complejo panorama económico, que ha redundado en una caída en el consumo y, de pasada, en el precio de sus acciones.

La empresa controlada por la familia Calderón también fue puesta en observación por las clasificadoras, que el año pasado redujeron sus calificaciones. Humphreys y Feller Rate apuntaron directamente al negocio de las tiendas por departamento. Éste se ve mucho más golpeado ante una desaceleración del consumo, a diferencia de los supermercados: siempre se va a gastar en comida y en artículos de higiene.

Un periodo de “vacas flacas”, dice un conocedor de la interna de Ripley, quien destacó que, para enfrentar este escenario, la firma implementó un profundo plan de control de costos. Todo liderado por una dupla que se conoce hace años: Hernán Uribe, presidente de la compañía, y Lázaro Calderón, su gerente general corporativo y que es miembro de la familia controladora. El primero, con 14 años en la empresa, y el segundo, con más de cuatro décadas.

" Hemos desplegado diferentes cambios en la estrategia de retail, para aprovechar mejor las incipientes señales de recuperación del entorno". Hernán Uribe, presidente de Ripley Corp.

Uribe solo trabaja para Ripley. Tiene su oficina en la casa matriz ubicada en el Parque Arauco. Por concepto de dieta, el directivo recibió $ 59,6 millones el año pasado. A esto sumó $ 281 millones como pago por asesorías, según datos de la memoria 2023 de la empresa.

“Señales de recuperación”

En 2023, Ripley terminó con pérdidas por US$ 54 millones, situación que solo se había visto en 2020 por la pandemia. Pero, en el último trimestre, logró una utilidad de US$ 14 millones, revirtiendo parte de los magros resultados de los primeros nueves meses.

Para este 2024, proyecta un mejor desempeño. De hecho, al interior de la firma se considera este año como uno de “transición”. Incluso, se menciona una tendencia de recuperación de los niveles de Ebitda durante la primera parte del primer trimestre, que le permitirá recuperar su rentabilidad y mejorar los flujos.

“Hemos desplegado diferentes cambios en la estrategia de retail, para aprovechar mejor las incipientes señales de recuperación del entorno”, dijo el presidente de Ripley Corp, Hernán Uribe, en la carta anual a los accionistas.

Dentro de los cambios, se menciona una fuerte baja en los volúmenes de inventario, que disminuyeron el stock un 15,8% en comparación con diciembre 2022. Si bien esto significó una mayor presión sobre los márgenes del periodo, para la administración de la firma esto permitirá contar con una mejor base para este ejercicio.

Uribe también mencionó el impulso que le está dando la compañía a sus marcas propias como Index y Marquis y, para el banco, el foco está en atraer segmentos de menor riesgo, es decir, mejores pagadores.

Monitoreo de tiendas

La compañía opera 77 tiendas por departamento (45 en Chile y 32 en Perú), ocho centros comerciales repartidos en ambos países, además de su división bancaria, empleando a 18.991 personas al cierre del año pasado, casi mil trabajadores menos que en 2022.

Esto último se reflejó en los gastos de administración y ventas: subió 4% el año pasado, principalmente por un alza en las indemnizaciones, como parte del plan de contención de gastos implementado.

Estos planes de eficiencia realizados durante el año pasado significarán -según la compañía- un ahorro de más de $ 30 mil millones anuales.

Precisamente, la inflación y el alza de las tasas de interés en ambos países impactaron con fuerza en las condiciones financieras de las personas, disminuyendo el consumo y restringiendo el crédito. Este fenómeno se tradujo en presiones para los segmentos retail y financiero de Ripley, lo que fue parcialmente compensado por su negocio inmobiliario.

Los ingresos consolidados de Ripley Corp sumaron US$ 2.178 millones el año pasado, una caída de 7,1% en comparación con el ejercicio anterior, explicado por la baja de 12,5% en las ventas de su división retail. Su área inmobiliaria alcanzó ingresos por US$ 47 millones, un alza 21,4%. Al interior de la empresa se prevé que el aporte a la última línea de sus malls será cada vez más relevante.

Otro de los focos de la empresa está en seguir potenciando sus ventas a través de internet. El plan de inversiones 2024 contempla $ 32.500 millones, una baja de 62% con respecto al año anterior, en que se realizaron importantes desembolsos en centros comerciales de Mall Aventura. Un 60% de las inversiones del presente año, serán destinadas principalmente al fortalecimiento del ecosistema omnicanal mediante inversiones en tecnología y logística para continuar impulsando el crecimiento del canal e-commerce y robustecer las plataformas digitales del banco.

Por otro lado, se destinarán $ 13 mil millones en la mantención, remodelación y optimización de las tiendas, ampliaciones de centros comerciales y proyectos comerciales con el fin de mejorar la eficiencia y rentabilidad de la capacidad instalada de la firma.

En paralelo, la administración de la empresa está permanentemente monitoreando el desempeño de cada una de sus tiendas. ¿Se prevé el cierre de locales? Un conocedor de la situación explica: hay varios que no ganan plata, pero su cierre es muy costoso ya que se deben pagar los meses de arriendo comprometidos.

Además, se destaca que el desempeño de una tienda no se debe medir en un año, pues son inversiones a largo plazo.

De ahí el plan de ajuste de costos: si a una tienda le va mal, el trabajo está puesto en bajar los gastos y hacer más eficientes los procesos. Todo con el objetivo de fascinar al mercado, tal y como lo decía Cindy Crawford hace casi 20 años. .