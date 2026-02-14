Click acá para ir directamente al contenido
Erik Heimlich, de CRU, ante alza del cobre: “Este no es un precio que pueda subir indefinidamente, pero hay una escasez estructural”

El experto en el mercado del metal rojo proyecta que este año el precio promedio llegará a US$ 5,23 la libra. Luego bajaría levemente en 2027 y 2028, para retomar las alzas desde 2029. Estima que nuevamente la demanda a nivel global crecerá sobre 3% durante este ejercicio.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

