Interpretando las señales de una Fed de Warsh

Si se confirma como presidente de la Reserva Federal, ¿Será Kevin Warsh un halcón de la inflación o un caniche de Donald Trump? Sus reiteradas declaraciones sobre política monetaria y las obligaciones generales de la Fed apuntan a lo primero. Pero sus declaraciones más recientes sobre las perspectivas de inflación y el hecho de que Trump lo haya elegido sugieren lo segundo. En términos más generales, ¿es un hombre de convicciones y criterio o es una veleta, que gira según sople el viento del bando republicano de la política y, por lo tanto, se muestra partidario de una política monetaria expansiva cuando los republicanos están en el poder y de una política restrictiva cuando están los demócratas?

Las palabras de Warsh indican que es, en gran medida, un banquero central defensor del “dinero duro”. Cabe destacar que, en un discurso ante el Comité de Mercado Abierto en la Sombra en Nueva York en marzo de 2010 —cuando la economía estadounidense todavía, recordemos, lidiaba con las secuelas profundamente recesivas de la crisis financiera de 2008—, ya había empezado a preocuparse por la credibilidad de la Fed.

Planteó cuatro puntos principales. Primero, la independencia de la Reserva Federal se aplica únicamente a la política monetaria, no a la política regulatoria, la protección del consumidor ni a otras responsabilidades otorgadas a la Fed.

Segundo: la Fed, como primera respuesta ante una crisis, debe resistir firmemente la tentación de convertirse en el rescatador definitivo.

Tercero: “Los gobiernos pueden sentirse tentados a influir en el banco central para que mantenga una política monetaria más flexible durante más tiempo con el fin de financiar la deuda y estimular la actividad. Pero la única popularidad que los banqueros centrales deberían buscar, si acaso, está en los libros de historia”.

Por último: "Los bancos centrales, tanto nacionales como internacionales, han trabajado durante décadas para reducir la inflación a niveles compatibles con la estabilidad de precios. No deberíamos poner en riesgo estos logros obtenidos con tanto esfuerzo”.

Intelectualmente, al menos, no debemos arriesgar estos logros que ha costado tanto conseguir. El Warsh de hoy parece ser el mismo de 2010. En su conferencia ante el FMI pronunciada en abril de 2025, subrayó no solo la “deriva institucional” de la Fed, sino también su reciente “fracaso en cumplir una parte esencial de su mandato legal: la estabilidad de precios. Esto también ha disparado el gasto federal. Y el papel desproporcionado y el bajo rendimiento de la Fed han debilitado la importante y valiosa causa de la independencia de la política monetaria”.

Hizo otras críticas, siendo la más directa que “la Fed ha sido el principal comprador de deuda del Tesoro de EEUU —y de otros pasivos respaldados por el Gobierno del país— desde 2008”. Él afirma que “el dominio fiscal —donde las deudas de la nación limitan a quienes formulan la política monetaria— se consideró durante mucho tiempo por los economistas como un posible estado final. Mi opinión es que el dominio monetario —donde el banco central se convierte en el árbitro último de la política fiscal— es el peligro más claro y presente”. Para Warsh, entonces, el dinero fácil es el camino a la ruina.

Entonces ¿qué ha llevado a Trump, que es la personificación del dominio fiscal y ha estado increpando al pobre Jay Powell, llamándolo “imbécil” por no bajar los tipos de interés con mayor rapidez, a nombrar a Warsh presidente, aparte quizás de su atractivo físico? Una razón podría ser que le agrada la hostilidad de Warsh hacia el exceso de activismo "woke" de la Fed.

Otra podría ser que le agrada su inclinación hacia la desregulación financiera. Una más sería que es una opción relativamente ortodoxa, cuyo nombramiento debería calmar a los mercados nerviosos (como lo ha hecho hasta ahora). Pero un punto fundamental debe ser que Warsh ha concluido convenientemente que la inflación ya no es una amenaza, debido al crecimiento de la productividad impulsado por la tecnología. Incluso podría tener razón.

Como señala Warsh, Alan Greenspan hizo una apuesta similar sobre el impacto de internet en la década de 1990. Pero es un salto audaz para un hombre que temía la inflación allá por 2010, en medio de una profunda recesión. Si se saliera con la suya, estaría reemplazando la "dependencia de los datos" de la Fed por una corazonada. Dados los enormes déficits y deudas fiscales de EEUU, así como el rápido crecimiento de su economía, esa sería una gran apuesta.

¿Cómo podría, entonces, desarrollarse la elección de Warsh? De hecho, estoy de acuerdo con algunas de las críticas de Warsh a la Fed, especialmente sobre su deriva hacia áreas que no forman parte de sus competencias principales. También coincido en que la inflación pospandemia fue en parte culpa suya: junto con otros bancos centrales, (la Fed) ni siquiera consideró que el salto en la oferta monetaria en 2020 podría provocar un aumento en el nivel de precios. También coincido con Warsh en que el marco de política monetaria orientado hacia el pasado, introducido en 2020, fue un error conceptual y práctico (por no decir totalmente inoportuno).

También es reconfortante observar que la Fed es una institución. La Fed es mucho más que su presidente. Su liderazgo es fundamental. Pero Warsh no podría pasar por encima de otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), ni siquiera de su personal, al menos a corto plazo.

Sin embargo, persisten las preocupaciones en dos frentes. El primero es que Warsh podría estar demasiado dispuesto a defender cualquier deseo de Trump, aunque esto implique aceptar el dominio fiscal. También parece que pretende justificarlo compensando los tipos de interés más bajos a corto plazo con tasas más altas a largo plazo, ya que el balance de la Fed se está reduciendo drásticamente. Al mismo tiempo, es probable que el Tesoro estadounidense se oriente aún más hacia el financiamiento a corto plazo.

Con una curva de rendimiento estadounidense con una pendiente ascendente más pronunciada, el resultado probable sería una mayor demanda de financiamiento en dólares a corto plazo y una menor demanda a largo plazo. Sobre todo, dado el descenso de las reservas bancarias y la desregulación financiera, los balances del sector financiero se volverían más frágiles. El incentivo para mantener el dólar también podría disminuir, a medida que bajan los tipos a corto plazo y aumenta el temor a la inflación. El resultado podría ser otra crisis financiera.

Sí, Warsh es un mejor candidato que muchos de los otros que figuran en la lista. Pero es una figura confusa, quizás incluso confundida. Estados Unidos y el mundo necesitan un presidente de la Reserva Federal que sea capaz de plantarse ante Trump. Powell ha demostrado ser ese tipo de hombre. ¿Lo será Warsh?