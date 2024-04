La tensión no baja en medio de intensas negociaciones por la presidencia de la Cámara

El martes 9, el Gobierno ingresó por el Senado y con suma urgencia, el mensaje que modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días. El tema promete debate en su tramitación, no sólo porque en la oposición no están de acuerdo con alargar a dos días las elecciones, sino porque transversalmente no cayó bien la norma incluida en esta iniciativa y que rebaja el aporte fiscal a los partidos políticos.