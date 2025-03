Los buenos números de las mineras

Codelco está de vuelta: revirtió pérdidas y aportó más de US$ 1.500 millones al Fisco

En la entrega de sus resultados de 2024, la estatal también abordó la situación en EEUU ante los eventuales aranceles al cobre.

Mientras el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se reunía con clientes de la estatal en India -adelantándose a la comitiva que acompañará al Presidente Gabriel Boric-, la cuprera dio a conocer sus resultados financieros de 2024, revirtiendo las pérdidas de 2023.

Gracias a un mayor precio del cobre, menores costos y mejores resultados no operacionales, la compañía elevó de forma importante su Ebitda consolidado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y antes de la Ley Reservada del Cobre), que aumentó hasta US$ 5.439 millones, un 32% por sobre los US$ 4.184 millones de 2023.

Con ello, Codelco dejó atrás las pérdidas de US$ 591,2 millones del año previo y cerró 2024 con ganancias de US$ 244,7 millones. Sus aportes al Fisco crecieron un 8%, totalizando US$ 1.534 millones.

“A través de nuestros años de historia, nosotros hemos entregado más de US$ 160 mil millones al Estado, por lo tanto, esto es lo que nos mueve, lo que hace realidad nuestro propósito”, dijo el CEO de la estatal, Rubén Alvarado, en la presentación de los resultados.

En términos productivos, la gigante mundial de cobre logró detener las caídas de los años previos tras registrar una producción de 1.328.425 toneladas de cobre propio en 2024, un 0,3% más que en 2023, equivalente a 3.871 toneladas.

Al considerar su participación de 49% en El Abra, 20% en Anglo American Sur y el 10% en Quebrada Blanca -adquirido recientemente a Enami-, la producción total de la compañía llegó a 1.441.886 toneladas (+1,3%).

Ante las cifras, Alvarado señaló que “si bien no es un incremento muy significativo, quiero destacar que se concentra fuertemente a partir de agosto de manera sostenida. Es decir, dimos la vuelta de forma muy marcada en el segundo semestre”.

El CEO explicó que “nos concentramos en superar antiguos eventos operacionales y atrasos en proyectos estructurales que aún impactaban negativamente en nuestras metas de producción, para iniciar la salida paulatina del valle productivo en el que nos encontrábamos”.

De cara a 2025, la empresa prevé que sus propias minas produzcan entre 1,37 y 1,4 millones de toneladas.

"Redirigiendo ventas spot”

Ante el aumento de la demanda de cobre en EEUU en la antesala de la eventual aplicación de aranceles, la empresa reiteró lo que dijo a DF la semana pasada: sus envíos al país aumentarían un 50% en el primer trimestre, hasta las 75 mil toneladas. “No es que estemos sacando cobre que iba a otros clientes para satisfacer esta demanda, sino que estamos redirigiendo parte de lo que son nuestras ventas spot para EEUU”, dijo Alvarado.

Respecto al precio del metal rojo, Alejandro Sanhueza, vicepresidente de finanzas, indicó que “vemos con mucho optimismo el precio del cobre, tanto por restricciones de oferta, como por fundamentos sólidos por el lado de la demanda. Mantenemos una mirada positiva del precio en el largo plazo”.

Collahuasi gana US$ 1.543 millones pese a menor producción en 2024

La minera aportó al Estado US$ 427 millones bajo el nuevo esquema de royalty, un 111% más que en 2023.

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi -participada por Anglo American (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources (12%)-, una de las mayores cupríferas del mundo, presentó sus resultados financieros de 2024, destacando un importante incremento en su contribución fiscal.

Según reportó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero, durante el año pasado, Collahuasi reconoció impuestos por US$ 970 millones, cifra que incluye US$ 383 millones por concepto del royalty minero calculado sobre la renta imponible operacional. Adicionalmente, reportó US$ 44 millones correspondiente al componente ad valorem calculado sobre las ventas, totalizando aportes al Fisco por US$ 1.014 millones en impuestos y royalty durante 2024.

Así, los US$427 millones reportados bajo el nuevo esquema de royalty, se comparan con los US$ 202,6 millones de Impuesto Específico a la Minería de 2023, representando un aumento de 111%, debido a la nueva Ley de Royalty a la Minería, la cual permite una mayor recaudación para el fisco en periodos de altos precios del cobre.

La utilidad neta de la Compañía alcanzó los US$ 1.543 millones, mientras que los ingresos por ventas de concentrado de cobre y subproductos totalizaron US$ 4.819 millones.

Dicho resultado se vio apalancado por un precio promedio del cobre de US$ 4,15 por libra, un 8% superior al promedio de 2023, y una producción de 558.611 toneladas de cobre fino, un 2,5% inferior a 2023, y en línea con el plan minero contemplado para este periodo.

La compañía registró un Ebitda de US$ 3.146,5 millones, mientras que el margen Ebitda alcanzó un 68%.

“Si bien 2024 fue un año desafiante, logramos resultados en línea con el período anterior, destacando el aumento en nuestra contribución fiscal. En Chile, se paga alrededor del 27% de impuesto corporativo, y nosotros, sumando el royalty, estamos pagando cerca del 40% como empresa”, dijo el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez.

“El nuevo royalty ha permitido aumentar la entrega de recursos a más de 300 comunas, lo que ha sido una oportunidad para que los chilenos reconozcan nuestra actividad y la importancia que tiene para el país. Esperamos que estos recursos estén generando mayor prosperidad y desarrollo económico y social”, añadió.

En cuanto a eficiencia, la productividad alcanzó las 112,4 toneladas de cobre fino por trabajador, y la planta de procesamiento logró un récord de tratamiento de 60 millones de toneladas durante el año. Esto fue posible, en parte, gracias a la entrada en operación del quinto molino, que compensó parcialmente la menor disponibilidad hídrica y la baja en la calidad del mineral, explicó la empresa.

Por último, el proyecto C20+, que contempla la construcción de una planta desaladora, un sistema eléctrico y de impulsión, avanzó según lo previsto, alcanzando un 86,6% de progreso en su ejecución.