Fernando López Iervasi, Microsoft: “No creamos tecnología que pueda interpretar emociones humanas”

Dice que la Inteligencia Artificial (IA) nos va a quitar de encima todas las tareas rutinarias, nos va a permitir tener una mejor calidad de vida y desecha los temores que vaya a dejar a mucha gente sin trabajo.

Fernando López Iervasi asumió como gerente general de Microsoft Sudamérica Hispana en julio del año pasado y esta semana estuvo un par de días en Chile. Ingeniero Industrial en la Universidad de Buenos Aires, tiene estudios de postgrado en Harvard y en el HEC de París.

Es el hombre de Microsoft encargado de liderar el avance de la IA en la región. En 2019 Microsoft se alió con Open AI y en cinco años ha invertido más de US$ 13 mil millones. También se unió con la francesa Mistral y en septiembre del año pasado lanzó Copiloto, su asistente en IA.

El jueves la compañía entregó sus resultados del tercer trimestre fiscal (primer trimestre nuestro), haciendo añicos las previsiones. Obtuvo ingresos por US$ 61.900 millones, un 17 % más respecto del mismo periodo del año pasado. Los ingresos operativos fueron de US$ 27,6 mil millones y la utilidad neta de US$ 21,9 mil millones, con una variación de 20%. Todo gracias al despliegue de una estrategia centrada en el desarrollo de la IA.

- ¿Qué tan a menudo usa la IA?

- Todos los días. Y te diría que a veces es intencional y otras la uso sin percibir que eso está presente. Por ejemplo, hay un bot que usamos internamente en la empresa que usa IA generativa al que le puedes preguntar sobre cualquier problema y eso quizás uno lo consume sin saber que es generativa.

- ¿También la usa en el ámbito personal?

- Sí, para todo. La idea es arrancar el día y pedir una recomendación de preparación para tal reunión. Entonces uno no tiene que leerse un hilo de 18 o 20 emails y se ahorra una hora de lectura.

- ¿Y lo preparó para esta entrevista?

- No me preparó para esta entrevista. Esa es la magia de seguir teniendo al humano en el centro.

- Se dice que la IA avanza muy rápido y que nos va a dejar sin trabajo. ¿Cómo calmamos esa ansiedad?

- Toda disrupción tecnológica trae ansiedad. Al inicio 1800, el 70% de la población trabajaba en la agricultura y hoy es menos del 3%. Lo mismo pasó con la primera revolución industrial, la imprenta, las máquinas a vapor, la electricidad, internet. Va a haber una reconversión en la gente que hace una tarea repetitiva y probablemente dedique mejor su tiempo a cosas distintas. No creo que se afecte al trabajo o la cantidad de gente que trabaja, pero la gente se va a tener que reconvertir.

- ¿Cree que la IA va a reemplazar la labor humana?

- Va a reemplazar tareas repetitivas. ¿Para qué quiere un biólogo analizar fotos si eso lo puede resolver la tecnología? ¿Para qué quiero a una persona que tome fotos para un pasaporte cuando se puedo hacer un on boarding digital? O sea, en tareas donde no hay mucho valor agregado, ¿por qué no usar la tecnología? Nuestra visión es amplificar la capacidad humana. Cuando un biólogo resuelve el 80% de su tiempo de bajo valor agregado le libero tiempo para que se dedique a proponer cambios de políticas públicas. Lo estoy ayudando a su profesión y a su vez estoy ayudando a la sociedad.

- ¿Y no teme que la IA pueda reemplazar su tarea?

- Puede ser, en la tarea de hoy. Pero parte del desafío es reconvertirse rápidamente a pasar el tiempo en tareas de valor agregado. Creo que todos tenemos un desafío.

- Hay una gran competencia entre ustedes, Chat GPT y Meta y la tecnología va avanzando tan rápido que está dejando a la regulación atrasada.

- O sea, la regulación está atrás. De hecho nosotros estamos hablando con muchos gobiernos. Hay países que ya están avanzados. Hay un consorcio entre todas las tecnológicas, con una voz muy fuerte en lo que es Estados Unidos y Latinoamérica. Vamos a ver más y más regulación sobre data e IA porque nuestro punto de vista como compañía es que hay que regular. Hasta el 2022 un programador podía hacer cualquier cosa, pero su nivel de impacto estaba limitado por la propia tecnología. Hoy realmente estamos entrando en territorios donde no necesariamente sabemos si está bien o mal. ¿Está bien poder identificar lo que piensa una persona?

- Ese es un dilema ético.

- Y eso hay que regularlo. ¿Está bien generar algoritmos que puedan interpretar con un nivel de precisión alto las emociones de una persona? Nosotros somos una compañía que tiene principios éticos muy claros y no creamos tecnología que pueda interpretar emociones humanas.

- ¿Y qué ocurre con el uso de la IA para cometer fraudes?

- Me quedo con el buen uso de la IA, con la parte que ayuda a que el ciudadano tenga mejores servicios, a que la gente se eduque más rápido, que tenga acceso a salud de una forma que antes no tenía. ¿Por qué tengo que ir a una clínica a hacerme un triage si realmente la tecnología me permite hacerlo a escala? Me quedo con la parte positiva.

- En las encuestas internas de Microsoft los trabajadores que han usado Copiloto han reportado un importante ahorro de tiempo en sus tareas. ¿Qué se hace con ese tiempo extra?

- Vivir mejor, dedicar tu tiempo a aprender o dedicarte a cosas de alto valor agregado. Yo creo que eso está en el corazón de cada persona. Pero, en general, el bienestar es parte de lo que se busca. ¿Para qué dedicar una hora y media a entender un hilo de un email cuando lo puedes resolver en menos? ¿Para qué hacer reuniones que no hace falta hacer? Nosotros medimos el impacto de la adopción de Copiloto, las horas que se ahorra una persona, la cantidad de reuniones menos que tienen. Si tengo un documento de 500 páginas y le puedo pedir en tiempo real que me de las tres ideas centrales sobre un tópico, eso me ahorra tiempo y me da mayor nivel de precisión. La verdad no sé qué hace la gente con el tiempo libre y no es intención nuestra regularlo.

- Con esta reducción de las tareas mundanas, ¿vamos a llegar a un momento en que terminemos con las tareas burocráticas, por ejemplo?

- No, no; creo en el matiz. La tecnología está para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones o facilitarle la vida en determinados elementos. Pero un médico no puede ser reemplazado, un maestro no puede ser reemplazado, un juez no puede ser reemplazado. La tecnología tiene que ayudar a tener una sociedad mejor, a que el ciudadano viva mejor. Pero la gente que tiene profesiones determinadas, tiene que seguir.