El pronóstico de Goldman Sachs para el dólar: "El valor de largo plazo es entre $ 775 y $ 800”

El estratega jefe de divisas y mercados emergentes, Kamakshya Trivedi, explicó que la depreciación del dólar continuará a medida que el resto del mundo muestra un desempeño relativamente mejor y EEUU luce menos excepcional. “El dólar estaba muy sobrevalorado”, comentó.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 13 de febrero de 2026 a las 17:10 hrs.

