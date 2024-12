Los príncipes herederos de las criptomonedas que podrían "ganar, ganar, ganar" con Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

De pie bajo un logo de “Bitcoin 2024” en una conferencia de criptomonedas estadounidense este verano, Donald Trump comparó a la audiencia de “bitcoineros” con los inventores e industriales que fueron pioneros en las industrias de alta tecnología a principios del siglo XX.

“Ustedes son los Edison, los hermanos Wright, los Carnegie y los Henry Ford de la era moderna”, dijo. “Mi trabajo será liberarlos… y permitirles hacer lo que los estadounidenses hacen mejor… ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Ganar!”.

Los magnates modernos de las criptomonedas han hecho una gran apuesta a que Trump cumplirá esta promesa. En los dos años transcurridos desde que la crisis de las criptomonedas de 2022 acabó con muchos de los nombres más importantes de la industria de los activos digitales, muchos de los grandes actores que sobrevivieron se han unido al movimiento Maga.

La industria gastó decenas de millones de dólares respaldando a Trump y atacando a percibidos como enemigos en otras carreras electorales, derrocando a legisladores, incluido el presidente del comité bancario del Senado.

Trump ha prometido un enfoque más amigable hacia los mercados de activos digitales después de años de procesos judiciales y demandas de los reguladores bajo la administración Biden. Su victoria y las nominaciones propuestas para puestos como el de presidente de la Comisión de Bolsa y Valores han impulsado el bitcoin más de un 40% hasta superar los US$ 100.000.

El rally de Trump ya ha generado ganancias sustanciales para sus partidarios de las criptomonedas, incluso antes de que asuma el cargo. Estos son los ejecutivos que esperan que su regreso a la Casa Blanca marque el comienzo de una era dorada para la industria.

Brian Armstrong

Edad: 41

41 Título: director ejecutivo de Coinbase

director ejecutivo de Coinbase Carrera: IBM y DELOITTE. Fundó Coinbase en 2012.

El fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas estadounidense más conocida ha aclamado la victoria de Trump como "el comienzo de una nueva era" y ya se ha reunido con el presidente entrante en Mar-a-Lago para ofrecerle sus ideas sobre una posible política criptográfica.

Armstrong ha sido uno de los principales impulsores de Fairshake, un Super Pac que ha canalizado dinero de donantes adinerados de criptomonedas a candidatos afines. Su gasto de US$135 millones en el período previo a la votación lo convierte en uno de los grupos de donantes más importantes de este ciclo electoral.

El empresario ha intentado actuar con cuidado en términos políticos durante las elecciones estadounidenses, donando tanto a candidatos republicanos como demócratas pro-criptomonedas.

Argumentó que su empresa siempre intentó cumplir con los requisitos legales y se sintió cada vez más frustrada con la dura postura de la SEC sobre las criptomonedas, que culminó con la agencia presentando una demanda que acusaba a Coinbase de no registrarse como bolsa de valores.

Armstrong posee 34 millones de acciones de clase dual en Coinbase, cuyo valor ha aumentado a US$ 11 mil millones a medida que el precio de las acciones de la compañía ha subido desde el resultado de las elecciones estadounidenses.

Michael Saylor

Edad: 59

59 Título: Presidente ejecutivo, MicroStrategy

Presidente ejecutivo, MicroStrategy Carrera: Cofundador y director ejecutivo de MicroStrategy de 1989 a 2023

Michael Saylor, más conocido en el pasado por llegar a un acuerdo con la SEC en 2000 por supuestamente haber tergiversado las ganancias de MicroStrategy durante dos años, se ha convertido en el defensor más pintoresco de la industria de las criptomonedas.

En uno de los cambios corporativos más extraordinarios de la historia, convirtió a la empresa de software empresarial en el mayor propietario corporativo de bitcoins del mundo. Con tenencias de US$ 43.000 millones en la criptomoneda, se ha convertido en un proxy apalancado para una apuesta sobre el precio del token.

Desde entonces, Saylor ha utilizado apariciones en televisión, conferencias y redes sociales para promover el bitcoin, al que en el pasado ha llamado “la propiedad suprema de la raza humana” y “un arca de energía encriptada para escapar de la inundación de divisas”.

Las acciones de MicroStrategy se han disparado un 550% este año. “Todas mis mejores inversiones fueron en redes que todos necesitaban, nadie podía detenerlas y pocos las entendían. Bitcoin es la red monetaria”, dijo una vez.

A medida que el precio del bitcoin sube, Saylor planea comprar aún más bitcoins. Ha presentado planes para comprar US$ 42.000 millones en los próximos años, utilizando acciones de MicroStrategy para pagarlo. “No se queden atrás”, escribió recientemente en X. “El bitcoin se está volviendo loco”.

Cameron y Tyler Winklevoss

Edades: 43

43 Título: Codirectores del exchange de criptomonedas Gemini

Codirectores del exchange de criptomonedas Gemini Carrera: ex remeros olímpicos, cofundadores de WINKLEVOSS CAPITAL MANAGEMENT y GEMINI

Cameron y su gemelo, Tyler Winklevoss, conocidos por su disputa con Mark Zuckerberg sobre la fundación de Facebook, han sido partidarios de las criptomonedas durante mucho tiempo, habiendo comprado su primer bitcoin en 2012, cuando valía menos de US$ 15.

En el pasado, se los consideraba relativamente moderados y su marca Gemini consistía en tratar de cumplir las reglas. Sin embargo, en los últimos dos años, la frustración con los reguladores estadounidenses se ha convertido en una oposición feroz. Esto se agravó después de que la SEC demandara a Gemini por la legalidad de su producto crediticio que colapsó.

A principios de este año, Cameron respaldó a Trump y acusó a la administración Biden y a los reguladores federales de “desmantelar nuestro modo de vida económico y el sistema que convirtió a Estados Unidos en el mejor país del mundo”. Describió al presidente saliente de la SEC, Gary Gensler, como “una desgracia que empañó para siempre la reputación de la SEC”.

Los gemelos han apoyado firmemente a Trump, donando un millón de dólares cada uno en bitcoins a su campaña, pasando tiempo con él en la campaña electoral y aportando millones a Fairshake. Ahora esperan que la llegada de Paul Atkins como presidente de la SEC "dé lugar al sentido común y a un enfoque de no hacer daño".

Richard Teng

Edad: 54

54 Título: director ejecutivo de Binance

director ejecutivo de Binance Carrera: Regulador en Abu Dhabi Global Market, director regulador en la bolsa SGX de Singapur

A Richard Teng se le encomendó la tarea de limpiar Binance después de que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo fuera multado con un récord de

US$ 4,3 mil millones el año pasado y se declarara culpable de cargos criminales estadounidenses relacionados con lavado de dinero y violación de sanciones internacionales.

El singapurense reemplazó al fundador Changpeng Zhao, quien pasó cuatro meses en prisión después de declararse culpable de un cargo penal estadounidense por no prevenir el lavado de dinero y aceptar una multa de US$ 50 millones. Pero la batalla de Binance para dejar atrás su pasado aún no ha terminado: está luchando contra 13 cargos de la SEC, incluidas acusaciones de manipulación del mercado.

Teng, exregulador de Abu Dhabi y ejecutivo de la Bolsa de Valores de Singapur, es una figura pública más cautelosa que su entusiasta predecesor. Sin embargo, tiene la esperanza de que la victoria de Trump pueda abrir el mercado estadounidense a Binance.

Trump “ha inyectado optimismo en el mercado”, dijo recientemente, y agregó: “Con las conversaciones sobre una reserva estratégica de bitcoins en Estados Unidos y más compañías agregando bitcoins a sus tesorerías corporativas, estamos al borde de una verdadera adopción global generalizada”.

Brad Garlinghouse

Edad: 53

TÍTULO: director ejecutivo de Ripple Labs

director ejecutivo de Ripple Labs Carrera: ejecutivo en Yahoo!, asesor senior en Silver Lake Partners. Se unió a Ripple en 2015.

El graduado de la Escuela de Negocios de Harvard se convirtió en un héroe de la industria después de que su empresa Ripple Labs obtuvo una victoria parcial en la corte el año pasado, cuando un juez dictaminó que no violó la ley de valores al vender tokens digitales a miembros del público.

Garlinghouse fue un destacado colaborador del PAC Fairshake, y la semana pasada le dijo al programa 60 Minutes de CBS que Fairshake era una reacción a lo que él veía como una “guerra de la SEC contra las criptomonedas”. Desde las elecciones, el token asociado con su empresa, XRP, se ha disparado en valor hasta convertirse en la cuarta criptomoneda más grande.

Garlinghouse ha seguido defendiendo el caso de la industria, luciendo una camiseta con la frase: “A la mierda con la SEC” en una conferencia organizada por Cantor el mes pasado. Dice que quiere reglas claras de parte de Estados Unidos. “No hemos pedido que nos desregulen. Hemos pedido que nos regulen”, dijo a 60 Minutes.

Pablo Ardoino

Edad: 40

40 Título: director ejecutivo de Tether

director ejecutivo de Tether Carrera: fundador de fincluster y director de tecnología de Bitfinex

Tether, un dólar digital de gestión privada, se ha convertido en la moneda de reserva de facto para las criptomonedas. Sus vínculos con Howard Lutnick alejan al director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, del círculo íntimo de Trump.

Lutnick, copresidente del equipo de transición de Trump y candidato a secretario de Comercio, es desde hace mucho tiempo el director ejecutivo y propietario mayoritario de Cantor Fitzgerald. La firma de corretaje de Wall Street posee una participación del 5% en Tether, que también es un cliente importante.

Tether ha emitido más de

US$ 138.000 millones en tokens y compra grandes cantidades de bonos del Tesoro de Estados Unidos como reservas para respaldarlos. Sin embargo, las agencias de aplicación de la ley citan con frecuencia su token como un canal favorito para los blanqueadores de dinero y los traficantes.

Ardoino, que se incorporó a Tether como director de tecnología en 2017, se ha convertido en su defensor público. El italiano destaca las colaboraciones de Tether con la policía y otras autoridades de todo el mundo para acabar con las estafas.

“Si Estados Unidos quisiera matarnos, puede presionar un botón y matarnos en cualquier lugar”, le dijo a Coindesk en octubre, justo antes de las elecciones estadounidenses. “No vamos a luchar contra Estados Unidos”.

Vitalik Buterin

Edad: 30

30 Título: cofundador de Ethereum

cofundador de Ethereum Carrera: Abandonó la universidad después de ganar la beca y fundó la revista Bitcoin

Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, ha estado nadando contra la corriente de sus colegas magnates de las criptomonedas. Según se informa, sus tenencias de criptomonedas han convertido al canadiense en un multimillonario en papel, pero las actividades comerciales de Buterin son notablemente menos comerciales y se centran en desarrollar el ecosistema de criptomonedas Ethereum a través de una fundación sin fines de lucro.

Mientras otros líderes criptográficos respaldaban a Trump este verano, Buterin publicó una entrada de blog de 2.400 palabras criticando a quienes apoyaban a los candidatos solo porque eran "pro-criptomonedas".

“Tomar decisiones de esta manera conlleva un alto riesgo de ir en contra de los valores que lo llevaron al espacio criptográfico en primer lugar”, escribió.

Buterin, que fundó Ethereum en 2013 a los 19 años, escribió que las criptomonedas nacieron del “movimiento cypherpunk” y de los valores de la libertad individual y el internacionalismo. Junto a una foto suya sentada cerca del presidente ruso Vladimir Putin en 2018, el programador nacido en Rusia advirtió que las criptomonedas también podrían atraer a los “autoritarios”.

Sin mencionar a Trump por su nombre, Buterin criticó los aranceles y las normas de inmigración más estrictas, dos de las principales políticas del presidente electo. También criticó a los inversores en criptomonedas que apoyarían a "un narcisista en busca de poder" solo porque ese candidato "se aseguraría de que sea fácil para usted comerciar con monedas".

Marc Andreessen y Ben Horowitz

Edades: 53 y 58

53 y 58 TÍTULO: cofundadores de Andreessen Horowitz

cofundadores de Andreessen Horowitz Carrera: Andreessen cofundó Netscape. Horowitz trabajó en Netscape. Juntos cofundaron Opsware.

Las decisiones de Marc Andreessen y Ben Horowitz de apoyar a Trump en julio conmocionaron a Silicon Valley. Sus donaciones combinadas de US$ 5 millones a comités de acción política que apoyan al republicano revirtieron años de apoyo a candidatos demócratas.

El dúo multimillonario dirige Andreessen Horowitz, el mayor fondo de capital de riesgo de Estados Unidos para empresas de criptomonedas y tecnología. Andreessen ha sido un crítico particularmente abierto de las políticas de la administración Biden, y el mes pasado dijo en su propio programa de podcast que el clima para las criptomonedas y la tecnología bajo la administración Biden se sentía como una "represión". La victoria de Trump "se sintió como una bota en la garganta... Cada mañana me despierto más feliz que el día anterior".

También donaron US$ 12,5 millones cada uno a Fairshake. Más tarde, Horowitz cambió su apoyo a la rival de Trump, Kamala Harris, pero Andreessen redobló su apoyo a Trump.

En su podcast posterior a las elecciones, ambos concluyeron que seguirían activos políticamente. “Este tiene que ser un papel permanente que desempeñemos. Tenemos que estar presentes... tenemos que luchar y defender las cosas en las que creemos”.