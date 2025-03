Tracy Francis, la socia senior de McKinsey y sus claves para el crecimiento de la región

El próximo jueves 13 de marzo, Espacio Riesco será sede de la segunda edición del McKinsey Forum Chile, un evento que reunirá a altos líderes empresariales y contará con más de veinte oradores nacionales e internacionales. La primera expositora será Tracy Francis, socia senior de McKinsey para América Latina, quien viajará especialmente desde Brasil para participar en el evento.

Francis es conferencista habitual en foros globales. En enero pasado, participó en el World Economic Forum en Davos y en el Business 20 (B20), una instancia clave dentro de la Cumbre del G20 que busca representar los intereses del sector empresarial a nivel internacional.

"América Latina representa el 8% de la población mundial, pero solo el 6% del PIB global. Si lográramos alcanzar una productividad similar a la de Asia emergente, podríamos acercarnos al 10% del PIB global. Esa es una gran oportunidad".

El lema del foro en Santiago es "Retomando el crecimiento de Chile en la nueva era global", y su objetivo es analizar las tendencias que están transformando el mundo de los negocios, evaluar las perspectivas económicas y explorar oportunidades para el desarrollo del país, apalancado por su talento y la disrupción de la inteligencia artificial.

Las oportunidades de la región en la nueva era

En su intervención, Francis abordará el potencial de Latinoamérica y las oportunidades para un crecimiento sostenible. En conversación con Señal DF, destacó la relevancia productiva de la región. "América Latina representa el 8% de la población mundial, pero solo el 6% del PIB global. Si lográramos alcanzar una productividad similar a la de Asia emergente, podríamos acercarnos al 10% del PIB global. Esa es una gran oportunidad", señaló.

Según su análisis, la baja productividad se debe, en gran medida, a una inversión insuficiente. "Si no aumentamos los niveles de inversión, no podremos revertir esta tendencia", advirtió. No obstante, enfatizó que el mundo está transitando de una "era de los mercados" a una nueva etapa caracterizada por factores en los que América Latina tiene ventajas competitivas.

En primer lugar, en recursos energéticos sostenibles, ya que el mundo está migrando hacia fuentes de energía limpia y de bajo carbono. En este sentido, Francis resaltó que Chile tiene una "gran oportunidad" para liderar en hidrógeno verde, una industria con enorme potencial. "Si bien hay mucho por hacer, el país cuenta con ventajas estratégicas", agregó. Además, destacó la capacidad de Chile en energía solar y eólica, con una densidad de energía eólica 1,5 veces superior al promedio global.

Otro factor clave en esta nueva era es el cambio en el orden mundial, marcado por una geopolítica volátil y reestructuraciones en la economía global.

Además, las tendencias demográficas muestran un envejecimiento poblacional en la mayoría de las regiones, mientras que en América Latina la clase media sigue en expansión.

Por último, subraya que ante las transformaciones que impulsan la tecnología y la inteligencia artificial, la región aún necesita mejorar en formación digital y contar con una base sólida en ecosistemas digitales e integración tecnológica. "Si aprovechamos estas oportunidades, podríamos generar un gran impacto", afirmó Francis.

El factor Trump

Dado este panorama, surgen interrogantes sobre cómo las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían afectar la región, especialmente en materia de aranceles y proteccionismo industrial.

Francis reconoce que es difícil predecir el impacto exacto. "En Davos, en enero, muchas empresas adoptaron una postura de espera y observación", comentó. Sin embargo, destacó que las compañías más sofisticadas ya están analizando distintos escenarios para mitigar riesgos y fortalecer su competitividad.

En este contexto, subrayó que América Latina debe seguir diversificando sus mercados. "El comercio con Asia ha crecido en los últimos años y continuará en ascenso. La clave es avanzar en la cadena de valor y no depender exclusivamente de la exportación de materias primas", concluyó.

Su trayectoria

Nacida en Australia y madre de tres hijos, Tracy Francis se unió a McKinsey en 1997 en Sidney. Posteriormente, vivió durante cuatro años en Estados Unidos antes de mudarse a São Paulo, Brasil, en 2004.

A lo largo de su carrera, la directiva ha ocupado diversos roles de liderazgo, incluyendo el de Chief Marketing Officer y líder de ESG a nivel global, donde impulsó estrategias de sostenibilidad y marketing a gran escala. Con más de dos décadas de experiencia en consultoría, ha trabajado con las grandes empresas de la región en sectores como consumo, retail y salud, aportando su visión estratégica y liderazgo.

Además de su papel de conferencista en prestigiosos foros, ha coescrito investigaciones sobre crecimiento sostenible e inclusivo, contribuyendo al desarrollo de modelos de negocio innovadores y responsables.También ha liderado áreas de práctica de bienes de consumo y la práctica de salud en América Latina, consolidando su experiencia en estos sectores.

En cuanto a su formación, es graduada de la University of New South Wales y posee un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Además, es presidenta de la Fundación María Cecilia Souto Vidigal, dedicada al desarrollo de la primera infancia, y miembro de la Junta Directiva de Americas Amigas, organización que brinda acceso a mamografías para poblaciones vulnerables.