Siches descarta ampliar estado de excepción en la Araucanía y afirma que continúan negociaciones para comprar predios a forestales

La ministra del Interior, Izkia Siches, informó este miércoles que el gobierno no contempla por ahora ampliar el estado de excepción acotado que rige exclusivamente para el resguardo de carreteras en la Macrozona Sur, señalando que lo están desplegando de manera “táctica y estratégica” para combatir las bandas criminales, pero que la medida no resuelve los problemas de fondo.

A pesar de la presión desde el propio oficialismo para que la medida sea más amplia y no solo para los caminos principales, indicó que “el estado de excepción es un instrumento que hemos desplegado de la manera que nos parece más táctica y estratégica” y planteó que “esto no va a resolver el problema de fondo, el del crimen organizado, que no se ataca llevando ni exponiendo a nuestros Carabineros ni las FFAA, sino que desarticulando las bandas y eso se hace con inteligencia y trabajando con las comunidades”.

Explicó que “el estado de excepción es una medida complementaria que se suma al trabajo de las policías en la zona. Esto permite prevenir atentados y ataque en las carreteras. La evolución y evaluación de este estado de excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo”.

Siches anunció que frente al ataque armado en Quidico en contra de Carabineros dijo que “estamos evaluando una querella por Ley de Seguridad del Estado porque entendemos que nuestros trabajadores, carabineros, no pueden ser sujetos de estos ataques”.

En el caso del asesinato de un trabajador forestal sostuvo que “estamos buscando las alternativas legales y jurídicas para perseguir con fuerza a los responsables de estos hechos”.

Empresas forestales

La ministra también respondió al emplazamiento del senador Francisco Huenchumilla (DC), quien llamó al presidente Gabriel Boric a tener más acción y sentarse a conversar con las empresas forestales para solucionar el conflicto. “Seguimos apuntando a los problemas de fondo y resolver lo que menciona el senador con las forestales”.

Recordó que ella, junto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, “participamos en reuniones con las forestales para poder materializar la compra de los predios que están en cartera. Estamos activamente trabajando con ellos”, reforzando que “tenemos clara nuestra hoja de ruta y no la hemos desdibujado” en el tema de la Araucanía.

