La nueva plataforma educacional que compite por el millón de dólares

La app es además una de los seis finalistas -y la única de la región- del WISE Prize for Education 2025, que entregará un galardón de un millón de dólares en la cumbre de estos premios que se realizará en noviembre en Doha, Qatar.



En la era de la inteligencia artificial y la exploración de su incidencia en distintos ámbitos, Ana Raad, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Reimagina, se refiere a la importancia de herramientas que apoyen la labor docente: “Cada profesor enfrenta desafíos únicos, por eso desarrollamos AprendoLab, para que los acompañe en su búsqueda de conocer o fortalecer metodologías innovadoras, trabajar desarrollo socioemocional o incorporar el uso pedagógico de tecnologías tanto en Santiago, como en Tocopilla o Puerto Williams”.



Durante este segundo semestre la aplicación será lanzada también en México y Ecuador. La app está disponible para descargar en celulares o ser utilizada directamente en www.aprendolab.org.

