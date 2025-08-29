Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

El repunte del negocio de cannabis donde participa Agustín Huneeus Jr. en EEUU

Durante agosto las acciones de Canopy Growth, una de las mayores compañías de cannabis del mundo, subieron más de 65% tras filtrarse que Donald Trump evalúa rebajar la categoría legal de la marihuana.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 30 de agosto de 2025 a las 09:00 hrs.

Mateo Navas
<p>El repunte del negocio de cannabis donde participa Agustín Huneeus Jr. en EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Ex gerenta de recursos humanos de Buk aterrizará en Diio
2
Coffee break

El velero en España que Ricardo Escobar tuvo con los hermanos Jalaff
3
Coffee break

Movimientos en el dial: Consuelo Saavedra deja Duna y se incorpora a Radio 13C
4
Punto de partida

Toteat quiere comerse Latam: cierra ronda de US$ 7,4 millones
5
Cultura

El señor del Ramen
6
Cómo cuido mis lucas

Pelosi Index: cómo la expresidenta de la Cámara de Reprepresentantes de EEUU se convirtió en un referente del mercado accionario
7
Por dentro

El repunte del negocio de cannabis donde participa Agustín Huneeus Jr. en EEUU
8
Cultura

Guía de Ocio: Una miniserie de intriga en Netflix, un clásico teatral y más

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete