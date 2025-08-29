INE: desocupación nacional sorprende en mayo-julio con 8,7%, menor a lo anticipado aunque vuelve a subir entre mujeres en 12 meses

La cifra total se mantuvo invariable en 12 meses, producto del aumento de la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%), dijo el INE en un comunicado.

En 8,7% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre mayo-julio, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en una variación que fue menor a lo esperado en el mercado aunque volvió a subir el desempleo entre las mujeres.

"La cifra se mantuvo invariable en 12 meses, producto del aumento de la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%). Por su parte, las personas desocupadas crecieron 1,0%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y por quienes se encontraban cesantes (0,5%)", dijo el INE en un comunicado.

Analistas habían estimado una desocupación de 9,1% en el trimestre mayo-julio, de acuerdo con la mediana de las respuestas en el sondeo de Bloomberg.

Respecto del mismo período del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,8% y 56,4%, decreciendo 0,1 puntos porcentuales (pp.), en ambos casos. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo se expandió 1,1%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (5,2%) y las personas inactivas habituales (0,3%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,7%, aumentando 0,6 pp. en el período, producto del ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas crecieron 7,6%. La tasa de participación se situó en 52,8%, avanzando 0,2 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 47,7%, retrocediendo 0,1 pp. en el período. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, por su parte, se expandieron 0,5%, influidas por las inactivas potencialmente activas y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,9%, disminuyendo 0,4 pp. en un año, a raíz del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,9% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 4,6%. La tasa de participación se situó en 71,2%, contrayéndose 0,4 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,6% sin presentar variación en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandieron 2,1%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.