Estudio Artigas, Huidobro, Molina y Mosqueira integra a Gabriel Halpern y se renueva como AHMM | Halpern

El estudio jurídico Artigas, Huidobro, Molina y Mosqueira (AHMM) incorporó recientemente como socio al abogado Gabriel Halpern, licenciado en Derecho por la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Derecho (LL.M.) por Queen Mary University of London. Su llegada tiene como foco fortalecer y ampliar el área de derecho laboral y compliance de la firma.

Halpern cuenta con una trayectoria en materias de compliance con foco en derechos humanos y derecho del trabajo, asesoría estratégica, negociaciones colectivas, litigios complejos, due diligence, capacitaciones, migración, seguridad social e impuestos al trabajo. Anteriormente, se desempeñó como líder del equipo legal de Servicios Laborales de PwC Chile.

Su incorporación viene a ampliar el ámbito de cobertura del estudio, que hasta ahora se ha especializado en las áreas de derecho corporativo, inmobiliario y litigios.

Con esta alianza profesional, el estudio pasará a denominarse AHMM | Halpern.