Estudio Artigas, Huidobro, Molina y Mosqueira integra a Gabriel Halpern y se renueva como AHMM | Halpern

El estudio jurídico Artigas, Huidobro, Molina y Mosqueira (AHMM) incorporó recientemente como socio al abogado Gabriel Halpern, licenciado en Derecho por la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Derecho (LL.M.) por Queen Mary University of London. Su llegada tiene como foco fortalecer y ampliar el área de derecho laboral y compliance de la firma.
Halpern cuenta con una trayectoria en materias de compliance con foco en derechos humanos y derecho del trabajo, asesoría estratégica, negociaciones colectivas, litigios complejos, due diligence, capacitaciones, migración, seguridad social e impuestos al trabajo. Anteriormente, se desempeñó como líder del equipo legal de Servicios Laborales de PwC Chile.
Su incorporación viene a ampliar el ámbito de cobertura del estudio, que hasta ahora se ha especializado en las áreas de derecho corporativo, inmobiliario y litigios.
Con esta alianza profesional, el estudio pasará a denominarse AHMM | Halpern.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
