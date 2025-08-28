Click acá para ir directamente al contenido

IPSA cierra sobre 8.900 puntos por primera vez en la historia y Wall Street marca su vigésimo récord de 2025
Inicio Empresas Entre Códigos
Entre Códigos

Yoab Bitran: “Hay muchos casos de empresas con riesgo de que el modelo de prevención de delitos quede como algo decorativo”

El abogado de Albagli Zaliasnik Abogados plantea, además, que la cantidad de delitos que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de los mayores del mundo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 28 de agosto de 2025 a las 14:50 hrs.

Ley Delitos Económicos abogados delitos economia chilena empresas responsabilidad Claudia Rivas
<p>Yoab Bitran: “Hay muchos casos de empresas con riesgo de que el modelo de prevención de delitos quede como algo decorativo”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Cinco isapres elevarán los precios base de sus planes hasta en un 3,7% a partir de septiembre
2
Empresas

Cruzados reduce drásticamente sus pérdidas gracias al aumento en las ventas de abonos, publicidad y auspicios
3
Mercados

Fintech demanda por US$ 17,8 millones a extrabajadores de la firma por competencia desleal
4
Mercados

Gigante estadounidense Carlyle inicia proceso de venta de su participación en matriz de Doggis y Juan Maestro
5
Empresas

Ascenty inaugura su tercer data center en el país y anuncia nuevas inversiones por US$ 1.000 millones
6
Empresas

Starlink de Elon Musk levantará seis estaciones terrenas en Chile para conectar sus satélites
7
Empresas

Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
8
Empresas

Utilidades de Moller & Pérez-Cotapos caen 94,5% en el primer semestre, pero sigue reduciendo su deuda financiera
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete