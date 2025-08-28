Echeverría Izquierdo reporta alza de 73,8% en sus utilidades del primer semestre

Las ventas consolidadas al cierre de la primera mitad de este año llegaron a $ 273.248 millones, un 8,4% más que en el mismo lapso de 2024.

La adjudicación de contratos relevantes, muchos de ellos del sector minero y forestal, así como el negocio de la edificación comercial y mixta impactaron positivamente en los resultados de Echeverría Izquierdo, que registró utilidades por $ 9.794 millones al primer semestre de 2025, cifra que representa un aumento de 73,8% en comparación con los $ 5.637 millones obtenidos en igual período del año anterior.

Las ventas consolidadas al cierre de la primera mitad de este año llegaron a $ 273.248 millones, un 8,4% más que en el mismo lapso de 2024, mientras que el Ebitda alcanzó los $ 25.130 millones, registrando un incremento de 16,65%, informó la compañía. En términos de ingresos, el negocio de servicios especializados industriales aumentó 20,8% a junio de 2025 y el de edificación comercial y mixta creció 33%.

El backlog de proyectos de todas las actividades de ingeniería, construcción y servicios para la industria asciende a $ 720.326 millones, aumentando en $ 98.156 millones, respecto a la cartera de obras informada a junio de 2024.

"Los resultados obtenidos durante este primer semestre de 2025 reflejan el sólido posicionamiento de Echeverría Izquierdo y la efectividad de nuestra estrategia. Demuestra la capacidad de nuestro equipo para ejecutar proyectos de alta complejidad con eficiencia y excelencia operacional, y que tenemos una base sólida para proyectar un crecimiento sostenido en los próximos períodos", explicó el gerente general de la compañía, Pablo Ivelic.

Pilares estratégicos

Cabe indicar que al término de 2024, la firma realizó una nueva planificación estratégica para el período 2025-2028, en la cual se definieron cuatro pilares estratégicos. Uno de ellos es construcción y montajes industriales con foco en minería; otro son los servicios especializados industriales con énfasis también en la industria minera; un tercer pilar son las soluciones habitacionales para segmentos medios y, por último, la edificación comercial y mixta con foco en proyectos de gran envergadura.

En el primero de estos negocios, la empresa consiguió contratos con Codelco, Antofagasta Minerals y Collahuasi en Chile, así como Cerro Verde en Perú.

Además, la filial Echeverría Izquierdo Montajes Industriales ha ampliado su presencia en otros sectores industriales, explicó la empresa en su análisis razonado. Destacan entre otros, el contrato de montaje electromecánico en la planta Pacífico de CMPC, otro en la Planta Valdivia de Arauco, así como un contrato de montaje electromecánico en ENAP Aconcagua y la ejecución del montaje electromecánico planta Santa Fe, también de CMPC.

En el pilar estratégico servicios especializados industriales con foco en minería, la firma tuvo un positivo semestre, con varios contratos con Codelco, CMP y Kinross, así como una importante presencia en la industria petroquímica.

Respecto al rubro de edificación comercial y mixta con foco en proyectos de envergadura, la unidad de proyectos especiales continúa con la construcción de la ampliación de Parque Arauco Kennedy, proyecto de 75 mil m2, que incluye una placa comercial de cinco pisos y un edificio de oficinas de 28 pisos. Destacan también la construcción del proyecto de renta residencial "Apoquindo Los Militares", desarrollado por FFV Desarrollo Inmobiliario, y la construcción del proyecto Multifamily "La Castellana", en la comuna de Las Condes. Además, se iniciaron obras en un proyecto de edificación mixta en Independencia para Inmobiliaria Metrópolis, destacó la empresa.

El pilar estratégico de soluciones habitacionales para segmentos medios, dijo la compañía, presenta actualmente una venta potencial total cercana a UF 9,43 millones, cifra que no incluye las participaciones en proyectos multifamily. Echeverría Izquierdo resalta en este negocio la escrituración de diversos proyectos como Line en La Florida; FAM en La Cisterna; Alto Sierra en Lo Barnechea; Mind en Ñuñoa, así como los condominios DS19 La Reserva (etapas uno a cuatro) en Antofagasta. En paralelo, se ha continuado con la entrega de departamentos en los proyectos Lib, Canaval y Audacity en Lima, dijo la compañía.