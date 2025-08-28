Boom de arriendos temporales en el centro de Santiago: mayor oferta reduce ingresos promedio por noche
Al cierre de julio, la oferta de unidades disponibles en esta zona de la capital, en plataformas como Airbnb y similares, alcanzó las 3.015 propiedades, un aumento anual de 88%.
El apetito por la renta corta (arriendo de departamentos por días) en el centro de Santiago está desatado. Tanto, que ya está impactando en las tarifas promedio que cobran los propietarios/inversionistas que han puesto sus fichas en este nicho del mercado inmobiliario.
Este modelo ha crecido con fuerza en Chile -impulsado por plataformas digitales como Airbnb-, siendo el centro de la capital el que ha mostrado mayor dinamismo, gracias a la mayor accesibilidad en precios, junto con la buena conectividad, infraestructura y cercanía con polos de servicios y comercio.
Esto ha transformado al Santiago Centro como la comuna de la Región Metropolitana con el mayor volumen de oferta de arriendos por día en la capital.
Pero, en los últimos meses, su crecimiento ha sido especialmente acelerado, sobre todo, en el sector al sur de la Alameda.
Al cierre de julio, la oferta de unidades disponibles en plataformas como Airbnb y similares alcanzó las 3.015 propiedades, lo que representa un aumento anual de 88%, en comparación a las 1.600 unidades que habían en el mismo mes del año pasado, destacó un análisis de HOM Group, principal administrador de propiedades para este segmento en el país.
“Este incremento ha consolidado a Santiago Centro como el principal polo de renta corta en la Región Metropolitana, aunque también ha comenzado a generar un ajuste negativo en variables clave como la tarifa promedio, la ocupación y los ingresos percibidos por los propietarios e inversionistas”, dijo Cristián Waidele, CEO de la empresa.
Según cifras levantadas por HOM Group de AirDNA, herramienta global especializada en este tipo de arriendos, la tarifa diaria promedio cayó de $ 43.100 a $ 38.500 en los últimos 12 meses, lo que representa una baja nominal del 11%. Ajustado por inflación y la variación de la UF, esta caída alcanza un 14% en términos reales.
“Incluso, en lo que va de 2025, la tarifa diaria promedio no ha superado en ningún mes los niveles registrados durante 2023 y 2024, reflejando un escenario de mayor competencia y ajustes de precios para estimular la demanda”, precisó Waidele.
Por su parte, la ocupación mensual promedio en este sector sigue por debajo del punto de equilibrio, alcanzando un 54,4% en julio.
El escenario para los próximos meses no muestra señales de mejora. “Las proyecciones para septiembre y octubre anticipan nuevas caídas en las tarifas promedio, debido a que se trata de meses de menor demanda estacional y alta disponibilidad de unidades activas”, precisó el CEO de la firma.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
