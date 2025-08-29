Francisco López, exsubsecretario de Energía, asume como socio en Jara Del Favero Abogados

El exsubsecretario de Energía, Francisco López Díaz, fue promovido a socio en Jara Del Favero Abogados (JDF), tras liderar durante dos años el área de Energía de la firma en calidad de director.

Tras hacer el anuncio, la firma legal valoró la experiencia y conocimiento del mercado de López y su rol en el fortalecimiento de las áreas de Energía y Regulatoria de JDF, asesorando a clientes de diversos rubros en sus necesidades como actores directos o indirectos en generación eléctrica, transmisión, distribución y suministro a consumidores finales.

Asimismo, López ha prestado asesoría especializada en proyectos de generación, hidrógeno verde, transporte y distribución de combustibles, eficiencia energética y certificaciones. También ha participado en presentaciones ante el Panel de Expertos y en procesos de concesiones eléctricas, estudios de factibilidad y otras instancias clave del sector.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, López cuenta con un máster en derecho (LL.M.) en Pritzker School of Law de Northwestern University y un Certificate in Business Administration en Kellogg School of Management de la misma casa de estudios.

Su trayectoria profesional incluye también el sector público. En el primer gobierno de Sebastián Piñera fue asesor de la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, en el segundo mandato del expresidente, ejerció como jefe de gabinete y coordinador de Políticas Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, para luego asumir como subsecretario de Energía por casi tres años.

“El sector energético, tanto en Chile como a nivel global, representa un eje estratégico fundamental para el desarrollo sostenible. En nuestro país, se posiciona como uno de los sectores con mayor nivel de inversión, mostrando una tendencia creciente. Factores como la demanda futura de energía, la transición energética, la electrificación de las ciudades, la electromovilidad y el impulso al desarrollo del hidrógeno verde, entre otros, proyectan un escenario en el que las inversiones seguirán aumentando en los próximos años. Sin embargo, lo anterior ocurre en un escenario de mayores complejidades y cambios regulatorios, y crecientes dificultades para el desarrollo de proyectos”, precisó López.