Ministro de Hacienda entra a la polémica con Kast y dice que eliminar el préstamo de la reforma previsional afectaría financiamiento

Nicolás Grau pidió al presidenciable de Republicanos explicar de qué manera se financiarían los nuevos beneficios en caso de avanzar con una idea así.

Continúa la polémica por la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de eliminar el préstamo al Estado contemplado en la reforma previsional, lo que ha denominado "chao préstamo al Estado" en el marco de su programa de Gobierno.

Y si ayer fue la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien arremetió contra la idea en un foro de Icare, este miércoles fue el turno del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En entrevista con radio Cooperativa, el secretario de Estado advirtió que una medida de esas características podría terminar desfinanciando los beneficios que se entregarán a los pensionados, haciendo un llamado a Kast a ponderar dichas consecuencias.

"Las candidaturas tienen todo el derecho a hacer su propuesta y expresar su opinión (...), pero, tan importante como ello, es relevante que se estudien bien sus consecuencias", dijo la autoridad esta mañana.

Grau criticó que se hable de eliminar una fuente de financiamiento, pero sin explicitar cómo se reemplazarán esos recursos: "Entonces, la pregunta que tiene que responder el candidato Kast es de dónde va a reemplazar eso o cómo va a lograr los acuerdos. El candidato Kast, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca ha llegado a un acuerdo con nadie respecto a nada", refutó el nuevo titular de las finanzas públicas.