Matthei critica propuesta de Kast de fin al préstamo: “Cualquier cosa que pueda hacer creer a los jubilados que está en peligro la PGU, sería terrible”

La candidata de Chile Vamos afirmó que “seguir jugando con un tema que nos costó 10 años llegar a un acuerdo (...) no me parece”.

Críticas cruzadas de nuevo fueron las protagonistas del debate que este martes reunió a algunos de los candidatos presidenciales del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, José Antonio Kast; de Chile Vamos, Evelyn Matthei; del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser; y del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

En el marco del seminario "Desatar: liberar el trabajo, activar la productividad, elevar el potencial humano", organizado por Icare, Matthei, se refirió a la propuesta de la carta del partido Republicano, José Antonio Kast, respecto a terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional.

“Cualquier cosa que pueda hacer creer a los jubilados que está en peligro la PGU, sería terrible”, indicó la abanderada.

De esta manera, indicó que se trata de una política “espectacular, social y que todos nosotros apoyamos”.

Mientras que del financiamiento, dijo que “estamos seguros que se puede financiar todo el aumento que viene ahora en la PGU, empezando por los mayores de 84 años, pero para llegar finalmente a todos”.

Además, afirmó que “seguir jugando con un tema que nos costó 10 años llegar a un acuerdo, que finalmente fue bastante amplio, a mí no me parece”.

Por su parte, Kast lanzó críticas a su contrincante de Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien se excusó de participar en el debate.

El abanderado la acusó de ser “por lejos la mayor responsable de la emergencia laboral” y lamentó “porque habría sido una buena instancia para que pidiera disculpas por una serie de mentiras que ha ido planteando”.

Y continuó: "La última mentira en la semana es que los fondos previsionales o la previsión de las personas va a bajar, de acuerdo a lo que nosotros planteamos. Esa es la mentira de la semana, pero me agradaría mucho que ella leyera bien su programa y el del resto”.

Agregó que “esto no es una crítica, no es una opinión, son datos y ustedes los vieron ahí, todos los datos de desempleo femenino, de desempleo juvenil, cómo ha aumentado el desempleo y la informalidad en Chile”.

Las propuestas laborales

Durante el debate, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, indicó que era necesario un cambio cultural respecto a la materia laboral y se debería poner acento en los oficios y carreras técnicas, por lo que propuso modificar las instituciones del Estado que están dedicadas a la capacitación para optimizar su rendimiento.

“Tenemos que lograr también cambiar lo que es el eje de nuestra educación, lo que es el eje de nuestra de nuestra legislación laboral para permitir que la contratación sea no sea un peligro existencial para las pequeñas y medianas empresas en muchas ocasiones. Es por eso también que planteamos una modificación del sistema de indemnizaciones acercándonos a un sistema como lo conocemos de Dinamarca que es el Flex Security”, sostuvo.

Kast propuso lograr la modernización laboral a través de adaptabilidad.

“Hay muchos jóvenes, muchas mujeres, adultos mayores que quieren trabajar, pero no se les dan las condiciones porque todo es traba. En un mundo moderno, con inteligencia artificial, tenemos normas del siglo anterior”, señaló.

Durante el debate, Matthei destacó la creación de incentivos al empleo formal.

Asimismo, planteó reformar el sistema de capacitación laboral.

En cuanto al Estado, abogó por una contratación pública basada en mérito.

Finalmente, promovió la adaptabilidad laboral, facilitando jornadas flexibles para mujeres y jóvenes que necesitan compatibilizar su trabajo con otras responsabilidades.

Consultado por la negociación ramal, Parisi fue claro en su rechazo a esta figura. “Nosotros no vamos a impulsar una medida como aquella. Los tamaños de empresas son muy disímiles”, señaló, advirtiendo que un mecanismo de este tipo podría perjudicar gravemente a las pequeñas y medianas empresas.