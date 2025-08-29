En medio de fusión de matriz con Bicecorp: renuncia gerente general de AGF Security

Juan Pablo Lira dejará la firma tras 17 años. Asumirá el actual director de inversiones, Jorge Meyer, en su reemplazo.

Con la fusión por integración de Grupo Security en Bicecorp como telón de fondo, un nuevo movimiento de un histórico ejecutivo se anunció al mercado.

A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la administradora general de fondos (AGF) Security informó que su actual gerente general, Juan Pablo Lira, presentó su renuncia al cargo.

Su salida se concretará a partir del 31 de agosto, y en su reemplazo se designó al director de inversiones de la firma, Jorge Meyer, quien comenzará a ejercer su nuevo rol a partir de la misma fecha.

Lira cerrará un paso de poco más de 17 años por Inversiones Security, la gestora del grupo hoy en proceso de absorción por Bicecorp. Inició su carrera en la administradora como gerente comercial, y previamente ejerció diversos cargos en la división comercial de Banco Security.

Por su parte, Meyer arribó a la AGF como gerente de inversiones en 2011, para diez años después alcanzar su actual cargo de director de dicha área. Antes de aterrizar en el Grupo Security, ocupó el cargo de gerente de inversiones en la gestora de fondos Bice Inversiones.

Movimientos

El cambio de propiedad y el peso de Bicecorp en el nuevo holding se ha sentido en la nueva plana ejecutiva de Grupo Security.

A finales de junio, el gerente de negocios de Banco Security, Carlos Herreros, dejó su cargo y aterrizó como gerente comercial inmobiliario de Metlife.

En marzo, salieron nueve de los 12 gerentes divisionales, incluyendo al gerente general, Eduardo Olivares, quien rápidamente se reubicó en el mercado y hoy es el CEO de Tanner Banco Digital.

En reemplazo de Olivares fue nombrado gerente general a Pablo Jerez quien lideraba la división de planificación y control financiero de Banco BICE.

Otro de los ejecutivos que dejaron Banco Security tras la OPA es el exdivisional de Inversiones, Hitoshi Kamada, quien arribó como gerente general de la corredora de bolsa de Tanner.

En remplazo de Kamada en Banco Security fue nombrado Cristián Gaete, un histórico ejecutivo de BICE Inversiones.

En la división de finanzas y corporativa de Banco Security también hubo cambios. Salió Nicolás Ugarte, siendo reemplazado por Marcelo Espinoza, quien lideraba la división tesorería y balance de Banco BICE.

El consejero delegado del grupo español, Héctor Grisi, destacó el rendimiento de la operación chilena, valorando la posición que ostenta en colocaciones.

Los movimientos de piezas también se dieron a nivel interno. Por ejemplo, el fiscal de Banco Security, Enrique Menchaca, dejó su cargo en manos de quien era el abogado jefe de la entidad, Ignacio Delpino.

Otro de los ejecutivos históricos que dejó Banco Security fue el gerente de la división Empresas de la entidad, Christian Sinclair, quien fue reemplazado por el exgerente de la división corporativa de Banco BICE, Robert Puvogel.

En la división de operaciones, los nuevos dueños de Banco Security nombraron a Marcelo Clemente en reemplazo de Sergio Mierzejewsk; en la división digital, Matías Morales fue reemplazado por la ejecutiva Alice Martins y en la división de cultura salió Daniela Rosas e ingresó en el cargo Trinidad Justiniano. Salvo esta última, todos los entrantes provienen de BICE.

De la exalta administración de Banco Security permanecen: la gerenta de la división de banca personas, Paulina Las Heras; el divisional de riesgo, Alberto Oviedo; su par de planificación y gestión, Manuel Widow; y, el gerente división de estrategia y transformación, Paulo Melo Galvao de Almeida.