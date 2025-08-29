Aninat Abogados suma nuevas incorporaciones y ficha a exSernac

El estudio Aninat realizó varios movimientos durante el primer semestre. Se sumaron los abogados Andrés Pavón y Domingo Cruz, junto con el egresado de Derecho Benjamín Lathrop.

Pavón proviene del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), donde se desempeñaba como subdirector de Consumo Financiero. Con más de 16 años de experiencia y dos másteres en London School of Economics y University College London, asumirá el liderazgo del área de Consumo Financiero dentro del grupo de Derecho de Consumidor que dirige el exdirector nacional del Sernac, Lucas del Villar.

Cruz, abogado de la Universidad Católica y máster en Derecho por la misma casa de estudios, cuenta con tres años de experiencia en asesoría a compañías chilenas y extranjeras en materias corporativas, venture capital y arbitrajes. Se integró como asociado al grupo Corporativo.

En tanto, Lathrop, egresado de Derecho de la Universidad de Chile, se incorporó para apoyar a los grupos Corporativo y Ambiental.