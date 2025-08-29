Click acá para ir directamente al contenido
Reino Unido: el nuevo destino de Isabella Luksic

Este domingo la mayor de los hijos de Jean-Paul Luksic deja la gerencia general del brazo filantrópico del grupo. Para dar con su reemplazo, la fundación trabajó con la firma de head hunter Testanova. El voto final del directorio fue unánime en favor de Macarena Cea Martínez, socióloga, parte de los cuadros internos de la fundación, y con una trayectoria previa en los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 30 de agosto de 2025 a las 21:00 hrs.

Azucena González
