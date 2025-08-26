Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Medios de comunicación y tecnología lideran alza de 11% en mercado global de M&A al primer semestre de 2025

Dichos sectores lideraron el alza en el periodo con crecimientos de 103% y 84%, respectivamente, según el último informe de la consultora Bain & Company.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 10:05 hrs.

adquisiciones y fusiones inversionistas telecomunicaciones salud Medios de comunicación tasas de interés Trump Sofía Fuentes
<p>Medios de comunicación y tecnología lideran alza de 11% en mercado global de M&A al primer semestre de 2025</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

PriceSmart Inc afina su llegada a Chile: retailer estadounidense arma sociedad e inscribe sus marcas en el país
2
Mercados

CMF aplica la sanción más alta de su historia a AGF de LarrainVial, exCEO y exdirectores por fondo de deudas de Antonio Jalaff
3
Mercados

Latam Airlines se convierte en la empresa de mayor capitalización bursátil del país tras superar a Banco de Chile
4
Economía y Política

Deterioro del mercado laboral: despidos por necesidad de la empresa se aceleran y suben un 20% en junio
5
Empresas

Colapsado camino a Farellones acumula dos procesos de licitación fallidos, uno en curso y se analiza un posible teleférico
6
Empresas

Director de cine se une a un exejecutivo de Unilever y a empresario para crear canal de televisión
7
Empresas

Escondida entrega por primera vez a trabajadores bono de producción mensual sobre $ 1 millón
8
Empresas

Comunidad acusa defectos en dos torres de 30 pisos en Estación Central: inmobiliaria y constructora apuntan a mal uso de los habitantes
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete