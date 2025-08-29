El silencioso adiós de las marcas internacionales que dejan Chile

Algunas de las marcas más reconocidas del mundo han comenzado a desaparecer de los centros comerciales chilenos. La pandemia, la digitalización y la crisis global están reescribiendo el mapa del retail.

Los ecos de la pandemia aún resuenan con fuerza en el retail chileno. En el último año, una ola silenciosa de marcas internacionales que han comenzado a retirarse de los centros comerciales del país, después de haber resistido años complejos.

Solo en el último mes se confirmó el cierre de las dos tiendas Esprit: una en Parque Arauco y otra en Cenco Mall Temuco, sumándose a una lista en constante aumento. Esta tendencia, que se arrastra desde hace tiempo, parece lejos de detenerse.

En febrero, la estadounidense Old Navy anunció el cierre de su única tienda en Chile, tras apenas tres años de operación bajo la gestión del Grupo Axo (ex Komax), el mismo que maneja las marcas Gap y Banana Republic en el país.

La italiana Calzedonia también bajó la cortina: en marzo cerró su local en Parque Arauco y en junio hizo lo mismo con el del Costanera Center. Aunque sus productos aún se venden en Falabella, la presencia física de la marca ha desaparecido.

Otra marca que dijo adiós fue Roxy, que cerró su tienda en Parque Arauco este año, donde ahora está instalada la heladería viral argentina Luccianos que a un mes de su apertura sigue aglomerando filas de nuevos clientes. Pero para dicha firma, el golpe más profundo vino desde Estados Unidos. Liberated Brands, conglomerado que agrupa a Quiksilver, Billabong, DC Shoes y Volcom, se acogió a la ley de quiebras en EEUU a comienzos de 2025, encendiendo todas las alarmas sobre el futuro de estas marcas en la región.

La lista continúa. La italiana Diesel cerró sus seis tiendas en el país durante 2024. La sociedad Chile Moda, representante en el país de la reconocida marca de ropa italiana, no logró salir de su reorganización y solicitó su liquidación voluntaria en julio de 2024. A través del grupo Rambrands, los socios también manejaron la marca Guess en el país y en Perú, operación que -a principios del año pasado- traspasaron al grupo mexicano Axo.

Por su parte, Benetton anunció a comienzos de año una estrategia de cierre de puntos de venta, que serán cerca de 400 durante el 2025, para centrarse en puntos de venta comerciales con mayor rentabilidad. Por ahora no ha cerrado ninguna tienda en Chile este año, pero sí cerró su local de Casa Costanera en 2024.

Las razones del éxodo

Las causas de este éxodo son variadas, pero apuntan en dos direcciones principales.

Por un lado, está el desempeño local. Marcas como Calzedonia, Forever 21, la tienda de videojuegos Zmart, Old Navy y la francesa de perfumería Yves Rocher enfrentaron ventas decepcionantes y malos resultados en el mercado chileno, lo que precipitó su salida.

Por otro, hay factores globales que arrastran a las filiales regionales. Tal es el caso de Esprit, que en 2023 anunció el cierre de sus operaciones en Europa debido a una crisis financiera generalizada. En Chile, clausuró nueve tiendas en 2024 y recientemente sumó las dos anteriormente mencionadas.

A comienzos de febrero Liberated Brands, la dueña de las marcas Quiksilver, Roxy, DC Shoes y Billabong en Estados Unidos anunció la quiebra y el cierre de todos sus locales en el país. Si bien la marca en sí no quebró y sigue presente y operativa en otros países del mundo, para los analistas lo que pasó en EEUU sienta un precedente de lo que podría llegar a pasar en Chile. Sin ir más lejos, en Chile ya no quedan tiendas Roxy.

El nuevo mapa del retail

“La tendencia hoy es optimizar los metros cuadrados. Hacer cada espacio más eficiente: esa es la clave”, contó el Consumer Insight Director de Altevo, Christian Oros. “El mercado está cada vez más cauto al momento de abrir nuevos locales”, agregó.

Para los analistas, la digitalización, que antes parecía una amenaza lejana, ahora se ha instalado como un factor determinante. Ya antes de la pandemia se hablaba del “apocalipsis del retail”, un fenómeno que cerró miles de tiendas en mercados desarrollados. Con la llegada de la pandemia, muchas marcas lograron una prórroga: aceleraron su transformación digital, implementaron canales de venta online y buscaron nuevas formas de llegar al consumidor. Pero esa tregua ha terminado.

“Con la normalización del escenario postpandemia, volvemos a una competencia feroz. Y en este nuevo entorno, quienes no logren altos estándares de servicio y eficiencia operativa simplemente no podrán seguir”, sentenció el director del Centro de Estudios del Retail (Ceret) de la Universidad de Chile, Marcel Goic.