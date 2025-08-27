Presidenta de la CMF y fallo dividido en sanción a LarrainVial Activos: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado"

Solange Berstein señaló que el regulador tiene un proceso sancionatorio robusto que se inicia en la Unidad de Investigación y finalmente pasa al consejo. "Siempre pueden haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”, explicó a Tele13 Radio.

La decisión que comunicó este lunes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de sancionar a LarrainVial Activos, su exgerente general, Claudio Yáñez y los exdirectores de la firma por el fondo de deudas de Antonio Jalaff, “Capital Estructurado I”, se ha tomado la agenda financiera esta semana.

En una decisión que no fue unánime, por mayoría, el cuerpo colegiado determinó multar con UF 60.000 a la gestora, UF 15.000 para el exejecutivo y con UF 5.000 a los exmiembros de la mesa directiva.

“Tenemos un cuerpo colegiado que es el que toma una decisión por mayoría”, señaló este miércoles la presidenta de la CMF, Solange Berstein, en entrevista con Tele13 Radio.

Consultada respecto de si el hecho de que no sea unánime refleje una señal de debilidad del fallo, la reguladora aseguró que “es parte de tener un cuerpo colegiado en que hay visiones distintas” y añadió que “es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado, porque siempre pueden haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”.

La titular de la CMF manifestó que “tenemos una Unidad de Investigación (encabezada por Andrés Montes) que actúa de manera independiente. Por lo tanto, tenemos un proceso bien robusto sancionatorio”.

Así, explicó que esa área es la que realiza la investigación, se decide si es que amerita o no una formulación de cargos, se levantan los cargos, vienen los períodos de descargos, las etapas probatorias, entre otros. “Por lo tanto, ya llega el caso con un análisis bien robusto al consejo para que sea el consejo el que toma la decisión”, recordó.

En el mercado no pasó inadvertida la votación 3-1-1 (tres a favor; un voto favorable, pero con baja en el monto de la multa; y uno en contra).

Incluso, la lectura de LarrainVial sobre la votación fue 3-2 (tres votos en contra y dos a favor). En su declaración pública tras conocerse la sanción, la firma señaló que “cabe resaltar que estas sanciones no han sido decretadas en forma unánime, sino que con voto disidente de parte de dos de los comisionados, versus tres a favor de las multas comunicadas por el regulador”.

Al respecto, Berstein señaló que “la resolución dice muy claramente cómo fueron los votos” y recordó que hubo un comisionado (Augusto Iglesias) que difiere en los montos de la sanción, pero no del mérito de sancionar. “Hay matices entre los distintos comisionados”, explicó la líder del regulador financiero.

Berstein defendió el proceso: “Tenemos un proceso de investigación muy robusto que lo hace una unidad independiente. Y después tenemos un consejo, un cuerpo colegiado que delibera y llega por mayoría a sus decisiones”, planteó.

Infracción

La presidenta de la CMF recordó que el origen del fondo Capital Estructurado I se remonta a estructurar un vehículo que permitiera a Antonio Jalaff resolver su situación financiera. “El tema que está acá es que al momento de estructurar este fondo, como relata el documento de la resolución es que justamente estas deudas que están, que configuran los activos de este fondo, la forma de valorizar esas deudas, da cuenta de la posibilidad de que eso se transforme en propiedad indirecta de Grupo Patio”, señaló.

Berstein enfatizó en que “no había ninguna garantía que diera cuenta de que eso iba a ser algo efectivo” y explicó que el comportamiento infraccional que se sanciona “dice relación con inducir a la compra de cuotas de un fondo de una manera engañosa, en términos de que la información que se entrega puede inducir a las personas a tener una percepción de los riesgos de esa inversión que es distinta a la real”.

La titular de la CMF sostuvo que existen normas que ayudan a prevenir ciertas situaciones, pero manifestó que “hay que tener conciencia de que las cosas pueden ocurrir”.

Eso sí, concluyó que “cuando ocurre una infracción, cuando tenemos efectivamente responsabilidad en alguna entidad respecto de pérdidas que ya no se generaron por las condiciones de mercado, sino que porque hay responsabilidades eventualmente de quien los administra, lo importante es actuar oportuna y de manera proporcional a la infracción que se comete”.