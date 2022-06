Sofofa realiza llamado a presidente Boric por hechos de violencia: "Llegó el momento de reaccionar con firmeza"

Un llamado directo al mandatario Gabriel Boric realizó este lunes la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) a raíz de los últimos hechos de violencia en el país.

En representación de sus 164 empresas socias y 65 gremios regionales, la entidad emitió una declaración pública, en la cual señaló que la convivencia en el país "se ha deteriorado gravemente en los últimos años y de manera acelerada en la primera parte de 2022". Desde la perspectiva gremial, los hechos de violencia son crecientes y "no han sido enfrentados con la debida fuerza".

Así, la declaración agrega que el diálogo siempre es el camino prioritario para solucionar los problemas, pero desde su visión, habría sectores de la sociedad que no creen en esta vía, y que optaron por la violencia.

"Lamentablemente este nuevo clima se ha normalizado y convivimos con él en muchas partes del país. Ya no se circunscribe exclusivamente a la Araucanía o a la llamada Macrozona Sur. La delincuencia urbana y la violencia terrorista rural está en zonas relevantes del territorio", dice el escrito, en el cual también lamentaron la muerte de un funcionario de Carabineros.

A modo de cierre, el gremio sostuvo que "no podemos permanecer pasivos frente a este clima que solo deteriora nuestra sociedad. Tenemos que dejar de lado los complejos y ejercer la autoridad donde sea desafiada. Es por esto que hacemos un llamado firme y sin vacilaciones al Presidente de la República a no solo asumir la responsabilidad de lo que estamos viviendo, sino que también tomar las medidas que la gran mayoría de los chilenos exige: hacer uso de todos los medios que ofrece la institucionalidad para combatir el flagelo del terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia. Esto implica empoderar a las Carabineros, PDI y también a las Fuerzas Armadas en las zonas que sea necesario para que puedan resguardar el orden público. Nuestra sociedad, golpeada desde el estallido de octubre de 2019, no resiste más. Llegó el momento de reaccionar con firmeza".