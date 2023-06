Chapter Zero Chile nombra como nueva directora ejecutiva a Jocelyn Ann Black

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Chapter Zero Chile nombró a Jocelyn Ann Black como nueva directora ejecutiva, en reemplazo de Fadua Gajardo. La embajadora chilena para Equality in Energy Transitions buscará movilizar a los directores para que se formen, informen, colaboren, generen redes entre ellos, con organismos público-privados y con la red de Chapter Zero en el mundo, bajo el alero de Climate Governance Iniciative y con la colaboración del World Economic Forum.

“Asumo este rol con mucha energía, estoy convencida que el liderazgo para los negocios está en el directorio. Desde mi nuevo lugar, me centraré en vincular e impulsar la colaboración local y global que nos permita actuar en iniciativas que nos lleven en forma concreta al objetivo de ser cero emisiones”, afirmó Black.

“Eso lo haremos con los directores que quieran sumarse, comprometiéndose y actuando para transformar sus organizaciones y empresas en aliados efectivos de la sostenibilidad”, agregó.

El propósito de Chapter Zero es agrupar a directores de empresas entregándoles conocimiento, competencias, herramientas y una red articulada, para que puedan generar gobernanza climática en los directorios donde se desenvuelven, para cumplir la meta de una economía de cero emisiones de carbono a 2050.

Chapter es una red mundial conformada por más de 2 mil líderes mundiales distribuidos en 56 países. Están agrupados en 25 Capítulos que se guían por los Ocho Principios de Gobernanza Climática del World Economic Forum.

En Chile, es impulsado por el Instituto de Directores de Chile, con colaboración de EY y la Bolsa de Santiago. La directora ejecutiva saliente, Fadua Gajardo, pasará a formar parte del directorio junto a Claudio Muñoz, Janet Awad, Juan Andrés Camus, Alex Godoy-Faúndez, Gonzalo Muñoz, Macarena Navarrete, Cristián Rodríguez-Chifelle, y María Gloria Timmermann y Daniel Vercelli como directores suplentes.

Los desafíos

Entre las iniciativas que generará la nueva directora ejecutiva está el networking local y global, eventos, formación, estudios, mesas de trabajo, toolkits, entre otros. Como también, seguir convocando a más miembros de la Red de Directores por la Acción Climática, iniciativa que ya reúne a 60 directores de empresas que participan en compañías como Enel, SQM, Aguas Andinas, Codelco, Santander, AFP Habitat, Ripley, Antofagasta Minerals, CMPC, Consorcio, entre otras.

“Necesitamos actuar según lo que nos recomiendan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 17 nos habla de alianzas, colaboración y de red. Por eso debemos unirnos, vincularnos y actuar. Se nos acaba el tiempo, hay que tomar mejores decisiones, considerar como disminuir el impacto climático, como también generar resiliencia en los negocios. Desde Chile tenemos grandes líderes que pueden aportar con su experiencia y por eso creemos que en el Chapter Zero se sentirán parte de un propósito”, dijo Black.