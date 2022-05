Starbucks se suma a McDonald's y finalmente resuelve cerrar su operación en Rusia

Starbucks anunció que abandonará el mercado ruso después de casi 15 años, ya que la cadena de café se une a McDonald's Corp para marcar el final de la presencia de algunos de los principales marcas occidentales en el país.

McDonald's dijo la semana pasada que estaba vendiendo sus restaurantes en Rusia a su licenciatario local Alexander Govor para cambiar su marca con un nuevo nombre, pero conservará sus marcas registradas.

Starbucks, con sede en Seattle, tiene 130 tiendas en Rusia, propiedad total y operada por su licenciatario Alshaya Group, con casi 2.000 empleados en el país.

Starbucks no proporcionó detalles sobre el impacto financiero de la salida. McDonald's había dicho que asumiría un cargo principalmente no monetario de hasta US$ 1.400 millones.

A principios de marzo, Starbucks cerró sus tiendas y suspendió toda actividad comercial en Rusia, incluido el envío de sus productos al país tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Starbucks, que abrió su primer establecimiento en Rusia en 2007, dijo que seguirá apoyando a sus empleados allí, incluso pagándoles durante seis meses.

El medio de comunicación ruso Sota Vision informó más temprano ese día, citando una fuente, que Starbucks está cerrando su entidad legal rusa.