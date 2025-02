Prada trabaja con asesores para evaluar una posible oferta por Versace

Prada SpA trabaja con asesores para evaluar la marca Versace mientras sopesa una oferta por la compañía de moda italiana propiedad de Capri Holdings Ltd.



Prada, con sede en Milán, una rara figura destacada en medio de la reciente crisis del sector del lujo, inició una revisión completa de Versace después de obtener acceso a sus últimas cifras financieras y de ventas, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Las acciones de Capri subieron hasta un 7,5% en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York el miércoles.



Prada está evaluando una posible oferta, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de deliberaciones privadas, y agregaron que no hay garantía de que la revisión resulte en una oferta formal. Prada se negó a hacer comentarios. Capri no respondió a las solicitudes de comentarios fuera del horario comercial.



Versace reportó ingresos para el tercer trimestre del actual año fiscal por un total de 193 millones de dólares, una disminución interanual del 15%, según un comunicado.



Durante el mismo período, la marca registró una pérdida operativa de 21 millones de dólares, frente a los 14 millones de dólares de hace un año.



Una posible compra por parte de Prada podría hacer que Versace, una histórica marca italiana, regresara a un propietario nacional después de que otros grandes nombres de la industria fueran adquiridos por actores globales.

El conglomerado francés LVMH posee una serie de marcas italianas, entre ellas Fendi y Loro Piana, y recientemente compró una participación en la empresa que controla Moncler SpA.

El fondo L Catterton, respaldado por LVMH, jugó un rol clave en la privatización del fabricante de calzado Tod’s SpA, mientras que Kering SA posee Gucci y Bottega Veneta y negocia obtener el control de Valentino.

Prada, una empresa familiar cuyas acciones cotizan en Hong Kong, se ha posicionado como uno de los ganadores en medio de la crisis mundial del sector del lujo. Sus ventas aumentaron en el tercer trimestre del año pasado gracias a su marca Miu Miu, un producto de moda para los consumidores más jóvenes.

Capri, cuya portafolio también incluye a Michael Kors, ha contratado a Barclays Plc para explorar opciones para algunas de las empresas que controla luego que el intento de fusión de US$8.500 millones con Tapestry Inc. fuera descartado tras una orden judicial, según informaron anteriormente los medios italianos.

Citando fuentes del mercado y cuentas de redes sociales, el sitio web italiano The Platform informó esta semana que Prada había firmado un acuerdo exclusivo para realizar la debida diligencia sobre Versace.