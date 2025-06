Los Angeles Lakers se vende por US$ 10 mil millones en la mayor adquisición de un equipo deportivo de la historia

El comprador es Mark Walter, dueño de Los Angeles Dodgers y director ejecutivo de Guggenheim Partners. Según una fuente, el monto del traspaso todavía podría subir hasta los US$ 12 mil millones.

La familia Buss, antigua propietaria del equipo de básquetbol de Los Angeles Lakers, acordó vender una participación mayoritaria en la franquicia a Mark Walter, dueño de Los Angeles Dodgers y director ejecutivo de Guggenheim Partners, según una persona familiarizada con las negociaciones.

Walter, que posee una fortuna estimada en US$ 12.500 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, es dueño además de Los Angeles Sparks en la WNBA; la liga femeninda de baloncesto, del recién formado equipo Cadillac, de Fórmula Uno, y de la liga profesional femenina de hockey.

La familia Buss, que en 1979 adquirió a los Lakers por US$ 67,5 millones, acordó traspasar la franquicia, una de las marcas deportivas más icónicas del mundo, en una operación valorada en US$ 10 mil millones, según informaron fuentes de la liga a The Athletic.

Pero según una fuente, la cifra podría subir a US$ 12 mil millones. Pero incluso considerando la cifra más baja, se trataría de la mayor venta de un equipo deportivo de la historia.