Deutsche Bank es allanado por posible caso de lavado de dinero

Policías alemanes allanaron este viernes las oficinas de Deutsche Bank AG en Frankfurt después de que el mismo banco denunciara un posible lavado de dinero.

La policía realizó este operativo en la sede del banco luego de una decisión de un tribunal de Frankfurt. Funcionarios de la fiscalía, el regulador BaFin y la policía federal BKA de Alemania estuvieron involucrados en la redada, según una portavoz de los fiscales.

“Esta es una medida de investigación de la oficina del fiscal de Frankfurt en relación con los informes de actividad sospechosa presentados por el banco”, dijo el prestamista en un comunicado. “Deutsche Bank está cooperando plenamente con las autoridades”.

Las acciones del prestamista cayeron hasta un 3,8%, ya que la búsqueda puede agregarse a una lista de problemas legales y regulatorios que se ciernen sobre el director ejecutivo, Christian Sewing, justo cuando emerge de una reestructuración exitosa. Estados Unidos amplió recientemente una supervisión después de descubrir que Deutsche Bank incumplió un acuerdo de enjuiciamiento diferido después de que se demoró en informar las denuncias de un caso sospechoso.

Si bien la presencia policial esta vez fue mucho menor que en 2018, cuando las imágenes de video de unos 170 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que descendían sobre el banco asustaron a los inversores, Deutsche Bank tiene un historial de registros de fiscales. En el caso de 2018, cuando el banco fue allanado en relación con un presunto lavado de dinero relacionado con su negocio de patrimonio privado, finalmente se le ordenó pagar 15 millones de euros (US$16 millones) por no señalar transacciones sospechosas y carecer de supervisión.

En 2019, los fiscales utilizaron una orden de allanamiento para investigar el lavado de dinero relacionado con la relación del prestamista con Danske Bank A/S. En ese caso, los fiscales de Frankfurt cerraron el caso porque no encontraron pruebas suficientes, pero multaron a Deutsche Bank con 13,5 millones de euros por no presentar informes de actividades sospechosas a tiempo. El banco dijo en su informe anual de 2021 que recibió solicitudes de información de las autoridades sobre sus vínculos bancarios corresponsales con Danske Bank.

En general, los costos legales se han reducido ya que Deutsche Bank se ocupó de la mayor parte de sus demandas e investigaciones regulatorias después de la crisis financiera y Sewing hizo de la mejora de las relaciones con los reguladores una prioridad. Aún así, el CEO no ha podido trazar una línea bajo los problemas legales por completo.

Los desafíos recientes incluyen una investigación interna sobre el uso generalizado de canales de comunicación privados por parte del personal, una demanda que alega venta indebida de derivados de divisas y críticas de los reguladores estadounidenses y alemanes sobre los controles deficientes del banco.

Un portavoz de BaFin se negó a comentar sobre la búsqueda, mientras que la BKA remitió las solicitudes de comentarios a la oficina del fiscal.