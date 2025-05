Chile Fintech Forum reunió por primera vez a tres candidatos presidenciales para hablar de economía digital

La carrera por llegar a La Moneda en marcha tuvo un primer encuentro entre candidatos presidenciales este martes en la jornada inaugural de la quinta versión de Chile Fintech Forum, donde Evelyn Matthei (Chile Vamos), Carolina Tohá (PPD-PS) y Franco Parisi (PDG), expusieron algunas de sus ideas.

FinteChile, el gremio de startups tecnologías financieras que organiza el evento, invitó a siete candidatos presidenciales a participar en el panel "Desarrollo con D de Digital: El Rol del Estado en la Economía del Futuro". Confirmaron cuatro. Finalmente llegaron tres, y el cuatro, el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se excusó.

Matthei: “Desarrollo digital es una necesidad para mantenernos competitivos”

La candidata por Chile Vamos y exalcaldesa de Providencia, se refirió a los desafíos que enfrenta el país para convertirse en un hub de tecnologías de la información, y destacó los problemas regulatorios que enfrentan tanto el sector fintech como los emprendedores para poder llevar a cabo sus negocios.

“Existe demasiada regulación, por ejemplo para las fintech. Cometen un error y los multan en dos lados distintos por el mismo hecho. O a una empresa pequeña le exigen los mismos requisitos que a un gran banco, y tienen cualquier cantidad de normas y reguladores, y a todos tienen que mandarle la misma información pero en formato distinto. Si no miramos la regulación como un todo, finalmente le hacemos la vida muy difícil a todos ustedes”, dijo Matthei.

Por otro lado, enfatizó en el déficit de talento especializado (como desarrolladores y programadores) para impulsar la industria y en la necesidad de “crear las condiciones” e incentivos para que las empresas puedan desarrollar y exportar sus negocios desde el país, como programas de visado para la importación de desarrolladores.

“El desarrollo digital no es una opción, es una obligación y una necesidad para mantenernos competitivos como país. Si no entendemos esto, vamos a seguir con un crecimiento del 2% y no lograremos las metas que como país tenemos para una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades. (...) Si logramos que las fintech se desarrollen en Chile, vamos a tener un crecimiento y una competitividad en Latinoamérica que necesitamos con mucha urgencia”, añadió.

Tohá: “Tenemos una cultura reacia a la innovación”

La exministra del Interior afirmó que en el sector fintech se “están jugando cosas que en muchas dimensiones son vitales para Chile”, como el liderazgo en innovación, competencia, potencial para generar crecimiento económico y capacidad de hacer colaboraciones público-privadas.

“Chile ha sido un pionero en temas de digitalización. Empezó en los años 90’ con las primeras regulaciones que nos pusieron muy a la vanguardia en Latinoamérica, pero tenemos que pensar en cómo esa agenda se proyecta hacia el futuro”, dijo.

Sin embargo, advirtió que para lograr el desarrollo del país se “requiere de un Estado fuerte, presente, pero ágil” y que actúe como un “habilitador” de regulación adecuada que genere posibilidades de innovación. “Nos gustaría que todo ese mosaico de leyes, con la Ley Fintech, de ciberseguridad y de datos personales, saque las mayores virtudes y evite los riesgos de sobrexposición o vacíos”, comentó.

Tohá llamó a fomentar la educación financiera como una herramienta para que las familias puedan desarrollarse plenamente en la vida social y que las fintech pueden cumplir un rol con sus instrumentos y cultura.

En sus palabras de cierre, la representante del PPD y PS hizo una crítica a la sociedad que “castiga” a quienes emprenden y fracasan.

“Tenemos históricamente una falencia en Chile. Nos vanagloriamos todos de la innovación, pero la verdad es que tenemos una cultura bien reacia a la innovación. Castigamos mucho al que se equivoca, miramos mal al que piensa fuera de la caja y somos extremadamente cerrados para escuchar ideas. La innovación necesita una cultura que la facilite y desde la política podemos hacer mucho al respecto, lo primero es atrevernos a asumir los riesgos”, dijo.

Además, dijo que Chile “no va a crecer sobre la base de que haya una baja significativa de los impuestos, ni mejoras marginales de productividad. Va a crecer en la medida que desarrolle nuevas ventajas comparativas en sectores que no se han desarrollado plenamente, y el de servicios digitales es uno de los que tiene más potencial”.

Parisi: zona franca, megapuertos y corredores bioceánicos con tecnología

“No les vengo a contar cuentos, vengo a que ustedes hagan negocios”, comenzó diciendo en su exposición el candidato del PDG, Franco Parisi, quien en un efusivo discurso planteó algunas ideas para incentivar el crecimiento del país a través del emprendimiento tecnológico.

Parisi propuso crear una zona franca bancaria en distintas zonas del país, como Arica y Parinacota, Tarapacá, Aisén y Magallanes.

“¿Qué va a generar eso? Que las fintech van a estar llenas de negocio”, aseguró.

Otra idea que esbozó fue que Chile se convierta en un hub logístico, la creación de cinco corredores bioceánicos y cinco megapuertos.

“Para que eso sea posible necesito que ustedes, a través de la data chain y data mining, me tengan todos los papeles de permisología para que puedan entrar los camiones a Chile. Necesitamos más tecnología”, señaló.

Parisi continuó con el rol del Estado, al que calificó como un “aportante” y socio con un rol activo de Corfo como inversionistas de capital de riesgo y que “sea menos corrupto”.

“Necesito que ustedes entiendan que son el futuro de Chile, porque ustedes son meritocracia. (...) Necesito pensar en un país como Panamá, Miami o Denver, pero ustedes tienen que hacer la pega. Nosotros les vamos a dar todos los elementos, más de US$ 1.500 millones a su disposición”, comentó.