Hubtec y CMPC lanzan convocatoria para nuevas aplicaciones de subproducto de la producción de pulpa de celulosa

La convocatoria abre este miércoles 3 de septiembre y cierra el 19 de octubre.

El concurso está orientado a investigadores y startups con tecnologías que agreguen valor a la lignina Kraft, un biopolímero que se obtiene de proceso kraft, un método de producción de pulpa de celulosa de madera.

El centro de transferencia tecnológica Hubtec y CMPC, lanzaron la convocatoria “Tree Revolution: Discovering Lignin Challenge”, una iniciativa que apunta a identificar y validar nuevas aplicaciones para la lignina kraft, un subproducto del proceso kraft, un método de producción de pulpa de celulosa a partir de la madera.

La lignina es el segundo biopolímero más abundante en la naturaleza y, en la industria, ha sido utilizada principalmente como fuente energética en plantas de proceso Kraft. Su potencial para reemplazar derivados fósiles ha motivado la exploración de diversas líneas de investigación y desarrollo (I+D) en distintas etapas de madurez tecnológica.

El director ejecutivo de Hubtec, Ignacio Merino, señaló en un comunicado que la convocatoria es una oportunidad para que investigadores y startups aporten “soluciones innovadoras y escalables, aprovechando el potencial de la lignina kraft con tecnologías ya validadas”.

Agregó que el objetivo es “impulsar el desarrollo de aplicaciones que maximicen el valor de este biopolímero, promoviendo su integración en nuevos mercados y consolidando una bioeconomía más sostenible y competitiva”.

Investigadores y startups

La iniciativa está dirigida a universidades, centros de investigación y startups con proyectos en dos categorías: en etapa temprana (nivel de madurez tecnológica entre tres y seis), específicamente, investigaciones validadas al menos en pruebas de concepto provenientes de universidades; y en etapa avanzada (nivel de madurez tecnológica superior a seis), enfocada en startups con soluciones tecnológicas validadas a mediana escala.

Respecto de los criterios de selección, la head de I+D+i y Bioeconomía de CMPC, Bibiana Rubini, dijo en el mismo comunicado que se priorizarán aplicaciones “escalables y económicamente viables que fomenten el uso de la lignina kraft en nuevas cadenas de valor”.

Se premiará a tres proyectos en cada categoría. El primer lugar recibirá US$ 7 mil, el segundo, US$ 3 mil y el tercero, US$ 1.000. Algunas propuestas podrían ser seleccionadas para continuar su validación en etapas posteriores.

Las postulaciones estarán abiertas en el sitio web de Hubtec desde el 3 de septiembre al 19 de octubre.