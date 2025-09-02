Click acá para ir directamente al contenido
Hubtec y CMPC lanzan convocatoria para nuevas aplicaciones de subproducto de la producción de pulpa de celulosa

El concurso está orientado a investigadores y startups con tecnologías que agreguen valor a la lignina Kraft, un biopolímero que se obtiene de proceso kraft, un método de producción de pulpa de celulosa de madera.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 15:47 hrs.

<p>La convocatoria abre este miércoles 3 de septiembre y cierra el 19 de octubre.</p>

Investigadores y startups

