La agenda de las startups que participan en la gira de ProChile a Estados Unidos
Las 27 firmas chilenas tendrán reuniones con aceleradoras, fondos de inversión y tecnológicas.
Noticias destacadas
Silicon Valley es una de las paradas clave para seis de las 27 startups -agrotech, climatech, fintech, healtech, edtech y servicios digitales-, que participan en el Chile Tech Tour 2025, que organiza ProChile.
La gira, que parte este lunes, recorrerá cuatro ciudades de Estados Unidos para posicionar al país como un proveedor de soluciones tecnológicas y hub digital.
La delegación la integran autoridades, seis gremios, 45 empresas extranjeras y 27 empresas emergentes. De ellas, 19 fueron seleccionadas a través de una convocatoria pública y se distribuirán para participar en actividades en San Francisco, Miami y Nueva York.
Las ganadores del programa GoGlobal -Lissi, Tet4d, Tesseract, Tu Cambio, Operon, Krino, Artificyan y Enteleqqia- se enfocarán solo en Miami, donde se reunirán con organizaciones locales como South Florida Tech Hub.En tanto, Medible, SingularisVR, Rocketbot, Youtouch y Pegasi, participarán en actividades en Nueva York.
San Francisco y Silicon Valley
Una de las paradas más atractivas para las startups y gremios como Agrotech Chile y Climatech Chile, será San Francisco, donde visitarán aceleradoras universitarias, fondos de inversión y empresas tecnológicas, algunas emplazadas en Silicon Valley, la cuna del emprendimiento tecnológico global.
Aquí participará un grupo de seis startups -Instacrops, eGreen, T-Phite, Photio, Beeok y Miido-, principalmente climatech y agrotech.
La ruta parte en la plataforma de innovación Berkeley SkyDeck, el programa de incubación y aceleración de la Universidad de California Berkeley y continúa en la semana con reuniones con otras aceleradoras como Alchemist, Plug & Play y Stanford Sustainability Accelerator, de la Universidad de Stanford.
También visitarán Mista, un centro de innovación en alimentos; Flourish Ventures, donde se reunirán con uno de sus fundadores y managing partner, Arjuna Costa; además de actividades con fondos de inversión que tienen interés en América Latina como Bee Ventures, Elemental Impact y Sunna Ventures.
Una de las actividades centrales de la gira es el “Chile and California, Connecting Through Innovation and AI”, que se realizará el 9 de octubre.
En este espacio las seis startups presentarán sus soluciones en formato pitch (breve) ante diferentes actores del ecosistema de innovación de San Francisco.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Chileno exOpenAI funda su propia startup de IA para el mundo legal y compliance en San Francisco
Skyward busca apoyar a los equipos de cumplimiento de empresas con una plataforma de agentes de inteligencia artificial para revisar evidencia, indicar riesgos y proponer planes de acción.
Sala cuna: Gobierno apuesta por alza de la cotización a 0,3% con cargo al empleador para financiar el beneficio
De acuerdo a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto, el aporte se aplicará de forma gradual y se iniciará en 0,2%. Implica cambios al seguro de cesantía.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete