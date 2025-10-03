La agenda de las startups que participan en la gira de ProChile a Estados Unidos

Las 27 firmas chilenas tendrán reuniones con aceleradoras, fondos de inversión y tecnológicas.

Silicon Valley es una de las paradas clave para seis de las 27 startups -agrotech, climatech, fintech, healtech, edtech y servicios digitales-, que participan en el Chile Tech Tour 2025, que organiza ProChile.

La gira, que parte este lunes, recorrerá cuatro ciudades de Estados Unidos para posicionar al país como un proveedor de soluciones tecnológicas y hub digital.

La delegación la integran autoridades, seis gremios, 45 empresas extranjeras y 27 empresas emergentes. De ellas, 19 fueron seleccionadas a través de una convocatoria pública y se distribuirán para participar en actividades en San Francisco, Miami y Nueva York.

Las ganadores del programa GoGlobal -Lissi, Tet4d, Tesseract, Tu Cambio, Operon, Krino, Artificyan y Enteleqqia- se enfocarán solo en Miami, donde se reunirán con organizaciones locales como South Florida Tech Hub.En tanto, Medible, SingularisVR, Rocketbot, Youtouch y Pegasi, participarán en actividades en Nueva York.

San Francisco y Silicon Valley

Una de las paradas más atractivas para las startups y gremios como Agrotech Chile y Climatech Chile, será San Francisco, donde visitarán aceleradoras universitarias, fondos de inversión y empresas tecnológicas, algunas emplazadas en Silicon Valley, la cuna del emprendimiento tecnológico global.

Aquí participará un grupo de seis startups -Instacrops, eGreen, T-Phite, Photio, Beeok y Miido-, principalmente climatech y agrotech.

La ruta parte en la plataforma de innovación Berkeley SkyDeck, el programa de incubación y aceleración de la Universidad de California Berkeley y continúa en la semana con reuniones con otras aceleradoras como Alchemist, Plug & Play y Stanford Sustainability Accelerator, de la Universidad de Stanford.

También visitarán Mista, un centro de innovación en alimentos; Flourish Ventures, donde se reunirán con uno de sus fundadores y managing partner, Arjuna Costa; además de actividades con fondos de inversión que tienen interés en América Latina como Bee Ventures, Elemental Impact y Sunna Ventures.

Una de las actividades centrales de la gira es el “Chile and California, Connecting Through Innovation and AI”, que se realizará el 9 de octubre.

En este espacio las seis startups presentarán sus soluciones en formato pitch (breve) ante diferentes actores del ecosistema de innovación de San Francisco.