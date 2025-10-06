Rankmi cierra ronda de inversión para crecer en México, cambia su imagen y apuesta por la IA

Con el capital aportado por Kayyak Ventures y BID Lab, la startup tecnológica de gestión de personas -presente en 15 países- busca acelerar el crecimiento en México.

La startup chilena especializada en gestión de personas, Rankmi, cumplió su primera década y lo marcó con varios hitos: cerró una extensión de una ronda de inversión serie A, cambió su imagen y logo y está incorporando nuevas funcionalidades con inteligencia artificial (IA) a su plataforma.

La ronda de US$ 11 millones fue liderada por el fondo chileno Kayyak Ventures con participación de IDB Lab, el brazo de capital de riesgo e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Los recursos serán utilizados principalmente para acelerar el crecimiento de la compañía en México.

Fundada en 2015 por el ingeniero civil, Enrique Besa, y el psicólogo organizacional, Felipe Cuadra, Rankmi pasó de ser un software para realizar evaluaciones de desempeño y clima laboral a una plataforma integral para la gestión de personas.

“Desde que empezamos las empresas han cambiado mucho y nos hemos tenido que ir adaptando. Hace cinco años decidimos crear una plataforma integral para que las personas y compañías puedan potenciar su bienestar y productividad”, dijo Besa, CEO de Rankmi y country manager en México, país donde reside desde 2023.

La plataforma opera como un software como servicio, (SaaS, su sigla en inglés) con planes de suscripción, y está dirigida a empresas medianas y grandes, desde los 2 mil empleados. Está dividida en dos módulos principales: uno para el administrador de los recursos humanos, y otro para los trabajadores, donde pueden realizar una serie de tareas como solicitar vacaciones, pedir documentos, revisar reportes de equipos o canjear beneficios.

Besa comentó que en la startup trabajan 275 personas y tienen unos 1.500 clientes, lo que se traduce en 2 millones de usuarios en 15 países de Latinoamérica, y oficinas en Chile, Perú y México.

Además, ha adquirido dos empresas -Osmos, firma mexicana de soluciones de nómina, y Ficios, de beneficios laborales- para adicionar nueva tecnología.

Ronda y planes

Durante los primeros años, Rankmi financió su crecimiento en forma orgánica, hasta que en 2023 cerró una ronda de unos US$ 30 millones con Softbank Latin America Fund.

“Con esos recursos hemos seguido creciendo, pero vemos que en México la oportunidad es muy grande y que podríamos ir más rápido o contratar más vendedores. El 70% de las nuevas ventas viene de este mercado”, explicó Besa.

Por ello, el equipo decidió extender la serie A y levantar más capital. “Trabajamos con Kayyak que si bien son chilenos, tienen una presencia muy fuerte en México y nos han ayudado mucho”, dijo.

Respecto de la entrada de IDB Lab, Besa dijo que fue “un desafío grande, porque son otro tipo de inversionistas, más de propósito e impacto” y señaló que esta entidad se interesó en los temas de diversidad e inclusión en empresas que promueve la startup.

“En México vemos un enorme potencial para que Rankmi transforme la gestión de personas. Muchas organizaciones todavía enfrentan procesos manuales y fragmentados, y ahí es donde esta propuesta marca la diferencia: tecnología robusta, inteligencia artificial y un enfoque claro en poner a las personas al centro”, señaló el socio de Kayyak Ventures, Manuel Sescosse.

Besa comentó que la plataforma ya está operativa en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y que el plan es llegar a otros polos industriales en este mercado.

“Nos tomó harto tiempo, fue complejo porque hay muchas integraciones que hacer con unidades de negocio, del gobierno y acá hay compañías que pagan diariamente o en la quincena, lo que es un desafío”, dijo.

El uso de los fondos estará enfocado casi exclusivamente en el escalamiento comercial en ese país, con inversión en fuerza de venta, medios digitales y cerrar nuevas alianzas.

También considera el desarrollo e integración de nuevas funcionalidades con IA a la plataforma. La visión de Besa es que esta tecnología tiene el potencial de cambiar la industria de gestión de personas.

“Estamos convencidos de eso, y ya no será necesario ingresar en una plataforma para pedir vacaciones. Hemos trabajado mucho para que las interfaces cambien con uso de agentes de IA que permitan realizar distintas tareas y a través de medios o canales como WhatsApp”, señaló.

Explicó que la estrategia de IA tiene tres capas: una dirigida al usuario final para facilitar el uso; al administrador, para que opere como un copiloto; y análisis de datos enfocado en las empresas.

Por otro lado, lanzarán una nueva innovación llamada Contractors para su módulo de nómina, la que permitirá a las compañías pagar a sus empleados y contratistas en distintos países. Esta funcionalidad está apoyada en la alianza de integración que hicieron con la startup Vita Wallet para asegurar las transferencias, con la que ya han movilizado más de US$ 1 millón.

Besa señaló que los ingresos anuales recurrentes rondan los US$ 20 millones y proyectó que en 2026, con el crecimiento en México, llegarán a los US$ 30 millones al primer trimestre.