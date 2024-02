Chile y México firman términos de referencia para modernización de ALC enfocado en género y Pyme

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, firmó durante la mañana de este miércoles los términos de referencia para la Modernización del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre México y Chile, que está en vigor desde 1999.

El hecho ocurrió en el contexto de la 13a Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y también contó con la firma del subsecretario de Comercio Exterior de México, Alejandro Encinas Nájera.

Con esto se incluirían dos nuevos capítulos en la modernización, de Comercio y Género, y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), algo que Sanhueza mencionó como “un hito importante” para el acuerdo. “Estamos emocionados en poder avanzar hacia un acuerdo más inclusivo y equitativo que beneficie a nuestras MiPymes, promueva el empoderamiento de las empresas lideradas por mujeres y podamos iniciar una nueva era en nuestra relación, que esté llena de crecimiento, apoyo, respeto, cooperación y amistad”, agregó.

Además, como parte de la conmemoración de los 25 años de la entrada en vigor del ALC, ambas partes están trabajando en un proyecto conjunto para identificar brechas en su utilización, con especial enfoque en mujeres y MiPymes. “Queremos que este aniversario no solo sea una ocasión para mirar hacia atrás, sino también una oportunidad para mirar al futuro y asegurarnos que nuestro acuerdo refleje las necesidades actuales de ambos países”, finalizó.

De acuerdo a cifras de la Subrei, el intercambio comercial con México alcanzó los US$ 3.435 millones en 2023, experimentando un crecimiento promedio anual del 3,9% desde 1998. En el caso de las exportaciones, estas crecieron desde los US$ 500 millones a US$ 1.751 millones en el mismo periodo, significando un alza promedio anual de 5,2%.