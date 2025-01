Las exportaciones chilenas baten récord en 2024 y por primera vez superan los US$ 100 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con viento a favor terminaron las exportaciones chilenas el ejercicio 2024. El Banco Central informó este martes que los envíos al resto del mundo subieron 5,9% frente al año anterior -lo que representó una recuperación- para alcanzar un récord de US$ 100.163 millones.

Determinante en este resultado fue el cobre, que aumentaron más de 17% para US$ 50.858 millones, muy influido por el avance de 30% de las ventas de los concentrados, que alcanzaron a US$ 31.551 millones.

El punto rojo en la minería provino por el lado del carbonato de litio, que sólo llegaron a US$ 2.582,30, es decir, un 48,1% menos que en 2023.

Otro de los segmentos que jugaron a favor fueron las exportaciones agropecuarias-silvícolas y pesquero, que subieron 25% para alcanzar un récord de US$ 9.029,2 millones. De estos, US$ 8.245 millones correspondieron a las frutas, que se expandieron 28,6% en el último año.

Las cerezas ratificaron su estrellato al avanzar hasta el hito de los US$ 3.574,82 millones, un 51,4% más que en 2023.

Mucho más atrás se ubicaron los US$ 1.291,3 millones que se vendieron de uva al exterior el año pasado, lo que significó un aumento anual de 39,2% para acercarse a montos vistos en 2019.

El punto rojo provino por el lado de los envíos de las exportaciones industriales, que bajaron 3,3% en 2024 para sumar US$ 33.713,3 millones.

Aquí fueron determinantes los descensos que acusaron los envíos de productos químicos y óxido de molibdeno.

Frente a esto, los alimentos lograron subir apenas 0,3% para escalar a US$ 12.824,25 millones, un hito en el registro, favorecidos por carnes, conservas y congelados. Estos últimos permitieron contrarrestar bajas en salmones y truchas, por ejemplo.

El consumo se salva

A diferencias de las exportaciones, las importaciones sucumbieron a un nuevo año de caídas, aunque de menor cuantía. En 2024 sólo retrocedieron 1,5% frente a un tropezón de más de 16% del año anterior para alcanzar a los US$ 78.025,3 millones.

Esto último pese a tener un favorable diciembre, fecha en que el monto total creció 14,6% para llegar a US$ 7.032 millones.

Las internaciones de bienes de capital sumaron otra alza, ahora de 25,1% hasta US$ 1.645 millones, mientras las de bienes intermedios subieron 11,1% para alcanzar los US$ 3.930 millones y las compras de bienes de consumo desde el exterior mejoraron 15,6% hasta US$ 2.010 millones.

Estas últimas fueron las únicas que lograron recuperarse de la caída de 2023 para subir 3,4% en términos anuales y sumar US$ 22.732,1 millones, favorecidos especialmente por celulares, además de computadores y televisores. Estos contrarrestaron descensos en automóviles, por ejemplo.

Las de capital e intermedios terminaron con una segunda baja consecutiva de 3,9% y 2,7%, respectivamente, lo que se tradujo en montos respectivos de US$ 16.606,6 millones y US$ 44.816,08 millones.

Dados estos resultados, en diciembre el saldo comercial llegó a US$ 2.390 millones para abultar el monto del año hasta US$ 22.138 millones, una cifra no vista desde los US$ 24 millones de 2007.