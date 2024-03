Las exportaciones vuelven a caer en febrero, destacando las bajas en minería y en litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las cifras de envíos al exterior volvieron a caer en febrero, después de haber mostrado mejoras en enero.

De acuerdo a los datos publicados por el Banco Central, las exportaciones en el segundo mes del año totalizaron US$ 7.554 millones FOB, traducidos en una baja de 3,2% en comparación al mismo periodo del año anterior.

No obstante, el saldo de la balanza comercial fue positivo e n US$ 1.524 millones, un incremento de 3,7% respecto a febrero del 2023.

En el caso de las exportaciones, la caída viene de la mano de la minería, que marcó ventas al extranjero por US$ 4.059 millones y tuvo un descenso interanual por 1,2%. En el detalle, el cobre totalizó envíos por US$ 3.466 millones y un alza de 3,8% frente a febrero del año pasado, aunque los envíos de cátodos bajaron 12,2% y los concentrados subieron 14,8%. Por su parte, el litio vendió US$ 309 millones en el mes, marcando una caída de 36,9% año a año.

En el caso del sector agropecuario-silvícola y pesquero, anotó exportaciones en el mes por US$ 973 millones, lo que se traduce en una baja de 3,4%, respecto al mismo periodo de 2023. De estos, el sector frutícola marcó US$ 927 millones y un aumento de 7,4%, marcado por incrementos de 20,4% de las cerezas y de 5,9% de la uva, mientras las manzanas marcaron un descenso por 39,2%.

Las ventas industriales marcaron la caída más pronunciada, con ventas por US$ 2.522 millones en el segundo mes del año y un retroceso de 8,5%.

Los alimentos totalizaron ventas al extranjero por US$ 1.011 millones o una merma de 1,6%, acompañado de las bajas de 51,3%, 43,5% y 25,2% de la carne de ave, la trucha y la carne de cerdo; al contrario, aumentaron 30,5% la fruta congelada. En tanto, las bebidas y tabaco contabilizaron US$ 134 millones y un alza de 19,1%.

Importaciones a la baja

Las cifras del Banco Central también arrojaron un descenso de las compras en febrero, con importaciones por US$ 6.030 millones FOB, traducidos en una caída de 4,8% en relación al mismo mes del 2023.

En el caso de los bienes de consumo, significaron adquisiciones por US$ 1.783 millones y una leve alza de 0,3%.

No obstante, de estos los bienes durables tuvieron ventas por US$ 536 millones y una baja de 7,7%, incididos por el retroceso de 37,6% de los automóviles y de 53,8% de los celulares, aunque la internación de computadores subió 167,9%.

En tanto, los bienes semidurables registraron compras por US$ 488 millones y un incremento de 3,1%, con alza de 11,2% en calzado y una baja de 0,6% en vestuario.

Por su parte, en el segmento de bienes intermedios se anotaron importaciones por US$ 3.647 millones y un aumento de 1,3%. Lo acompañaron un incremento de 16,5% de los productos energéticos, que marcaron un alza de 41,6% del petróleo pero un retroceso de 34,6% del carbón mineral.

Por su parte, los bienes de capital -que generalmente se asocian a la marcha de la inversión local- tuvieron una importante caída, con importaciones de US$ 1.055 millones, que se traducen en un descenso de 28,7%, en comparación a febrero del año pasado.

Así, los camiones y vehículos de carga bajaron 29,7%, los buses 52,3% y otros vehículos de transporte 97,1%.