Diputado Cristián Tapia, presidente de la comisión investigadora por acuerdo con Codelco: “SQM no es una blanca paloma y este tema lo veo bastante oscuro”

Al diputado Cristián Tapia no le sorprendió que casi la totalidad de los presentes en la instancia donde se votó el polémico informe sobre el acuerdo entre Codelco, Corfo y SQM para la explotación del litio hayan coincidido en apoyar su anulación, porque cree que efectivamente no favorece en nada al Estado de Chile.

En esta conversación con DF explica que el documento evacuado por la comisión investigadora no tiene fecha de votación en Sala, pero tiene la convicción de que la postura expresada en el informe será mayoritaria.

- ¿Qué es lo que les genera la convicción de que el acuerdo Codelco-SQM no es bueno para el país?

- De partida, cuando el presidente Gabriel Boric, el año 2023 anuncia la Estrategia Nacional del Litio, todos pensábamos que íbamos a tener una verdadera política de litio, una empresa nacional del litio e Instituto Nacional del Litio para prepararse para el futuro. Entonces, cuando nos damos cuenta que el mismo año se firma un acuerdo memorándum entre SQM y Codelco para que SQM explote, hasta el año 2060, el litio del Salar de Atacama, el más importante del mundo, ahí empezamos a ver cosas medias turbias, que no se ajustaban con la realidad.

- Dice “cuando nos enteramos”, pero el Gobierno no ocultó que quería hacer ese acuerdo, ¿o no fue tan así?

- Mire, como Cámara de Diputados, nos enteramos por la prensa y cuando el acuerdo ya estaba firmado. Nunca nos dijeron que había una posibilidad de hacerlo en forma directa, porque lo que nosotros siempre mantuvimos es que se tenía que haber hecho una licitación abierta internacional, llamar a todos y exponer las condiciones en que íbamos vamos a prestar el Salar de Atacama.

- ¿Por eso dice que el acuerdo fue turbio?

- Fue por varias cosas… De partida, porque cuando fue Máximo Pacheco a la comisión las primeras veces, después de saber nosotros de este acuerdo, nos dijo que es imposible licitar, porque si se licita la nueva empresa no va a poder ingresar a las faenas; que se va a demorar cinco años después del 2030 para entrar recién en una nueva producción. Y cuando nosotros revisamos, el acuerdo SQM-Corfo establece que entre 2027 y 2029 se puede hacer una licitación. Entonces, otra mentira más. Imagínese que Máximo Pacheco dice que se demora cinco años en volver a tener una producción de litio en caso que no fuese SQM; (Eduardo) Bitran dijo tres años y el ministro Grau dijo un año y medio, entonces, a quién le creemos.

- ¿Qué otros elementos lo incomodan en este aspecto?

- O sea, cuando existe un acuerdo de confidencialidad con Morgan Stanley, que fue la empresa que asesoró a Codelco, y no se puede saber cuánto le pagó Codelco por esa asesoría, con recursos que son del Estado, no de una empresa privada. Entonces, cuando ves todas esas oscuridades, cuando ves el engaño que dice que este contrato va a tener una producción, cuyo valor de la tonelada será de US$ 25 mil a futuro, cuando ya la tenemos a US$ 10 mil y se saca un monto definido de lo que va a ser la utilidad, también es un tremendo engaño. Cuando se dice que la entrega a SQM aumentará la producción en 300 mil toneladas entre año 2025 y 2030, de las 300 mil toneladas, 210 mil van directamente a utilidades de SQM y el resto para Codelco.

- ¿Ustedes como comisión hicieron un cálculo acerca de las pérdidas que ese acuerdo significaría para Chile?

- No, la comparación que hicimos es con Rio Tinto, un acuerdo con empresas privadas que va a explotar varios yacimientos de litio por un monto de 150 mil toneladas al año. Y Rio Tinto pagó US$ 6.700 millones. Y SQM, que prácticamente van a ser las mismas 150 mil toneladas, paga cero pesos.

- ¿Esa es la pérdida que, a su juicio, tendría el Estado?

- Exactamente.

- ¿A quién responsabilizan en el informe de la comisión?

- Hay varios actores. Partiendo por Corfo, que a través de cartas autoriza a Codelco para que negocie con cualquier empresa; y Codelco lo hace con SQM. Entonces, el primer actor es Codelco, que negocia directamente con SQM, todo el directorio de Codelco que aprueba este negocio; y Corfo. Ellos son los principales responsables de esta situación. Y esto es muy grave, porque este yacimiento es el más importante del mundo, es el que tiene más pureza de litio; es decir, el proyecto más grande del mundo con las mejores reservas del mundo y que tiene la mejor calidad de litio. Entonces, yo no entiendo cuál fue la desesperación de apurar tanto este proceso, no quiero ser mal pensado, pero espero que no nos encontremos con otro ProCultura, detrás de esto.

- ¿Cómo así?

- Que aparezcan compromisos entre personas, desvíos de dinero. Recuerde que SQM tiene un prontuario de financiamiento ilegal de la política, fue sentenciado en Estados Unidos a pagar US$ 30 millones por corrupción. SQM no es una blanca paloma y este tema, en lo personal, lo veo bastante oscuro.

“Me parece súper bien la postura de la candidata Evelyn Matthei, hay que revisar el acuerdo Codelco-SQM”

- ¿A qué atribuye que se esté evitando hacer licitaciones?

- Es difícil sostener una tesis, es complejo saber qué pasa por la cabeza de estas personas. Por eso que esto se tiene que seguir investigando. Nosotros vamos a llevar este informe a la Contraloría, al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos, para que ellos averigüen lo que realmente está pasando detrás de esta situación. O sea, te pones a entregar un trato directo, cuando SQM le debe US$ 1.000 millones al Estado, por concepto de no pago de impuesto específico a la minería. Albemarle le paga todos los años impuesto específico a la minería. ¿Qué dice SQM? Que el litio no es un mineral, se justifica con eso. Pero es un mineral no metálico.

- ¿Además de lo que hemos hablado, qué otros antecedentes salieron a la luz a raíz de la comisión investigadora?

- Por ejemplo, el potasio es un derivado del litio. En el contrato se establece que todo el potasio se lo entregan a SQM para que lo comercialice. Y en el acuerdo del memorando se establecía que SQM debía poner un precio de mercado, pero en el acuerdo final, el que tienen ahora a punto de firmar, se establece que puede poner los precios que quiera. Es decir, va a existir un monopolio en el potasio. Y ese también es un tema totalmente grave. Lo otro que también es complejo, porque nosotros estuvimos con las comunidades en San Pedro de Atacama; es que aquí se tiene que invertir en nueva tecnología y tener extracción directa de litio, porque si seguimos produciendo el litio con evaporación, la cantidad de agua cada día merma más y es el reclamo que tienen todas las comunidades.

- ¿Las autoridades están siendo poco responsables?

- Claro, poco responsables. Desde Codelco, el Ministerio Minería, Corfo y creo que al presidente Gabriel Boric le están entregando una información errada y espero que él pueda leer bien el informe, sacar sus conclusiones y, definitivamente, por el bien del país, piense a futuro. El Presidente lo dijo en un momento, que le interesa el Estado más allá de lo que significa su Gobierno, y si estamos pensando que le interesa el Estado, hay que pensar a futuro y no sólo en tener recursos frescos este año, sino en tener recursos que sean más concretos y permanentes en el tiempo.

- Entonces, finalmente, lo que había dicho la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en cuanto a revisar el acuerdo Codelco y SQM, que casi todo el oficialismo se le fue encima, ¿tenía razón, hay que revisarlo?

- Sí, de todas maneras. Por eso digo que es fácil hablar de transparencia, pero la transparencia se tiene que practicar. Yo escuché a Evelyn Matthei y también a Jeannette Jara, que fue mucho más allá. Fíjate que el 2030 vuelve el 100% de la producción de litio en Salar de Atacama a manos del Estado y Jara dijo que prefiere el 100% en manos del Estado. Nosotros hemos sido un poco más flexibles y decimos que hagamos un trabajo conjunto entre privados y Estado, que puede ser más viable, y trabajemos con eso a futuro. Pero me parece súper bien la postura de la candidata Evelyn Matthei, hay que revisarlo.