Pasa a Sala del Senado proyecto que permite abrir el día del plebiscito al comercio instalado en los malls

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Comisión de Constitución del Senado que analizó el proyecto que modifica la Carta Fundamental para regular el funcionamiento de los establecimientos de comercio y de servicios que atienden directamente al público, el día del plebiscito constitucional, vio frustrado el lunes más reciente su interés de votar la moción, debido a que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, presente en la sesión, y sectores del oficialismo hicieron ver la notoria ausencia de los representantes de los trabajadores, en la instancia, en contraste con abundante representación de los gremios del comercio.

Sin embargo, esta jornada de martes la comisión escuchó a los representantes de los trabajadores. Entre otros, expusieron el presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios (Conatracops), Claudio Sagardías, y la presidenta de la Federación de Trabajadores de Walmart, Karen González.

Ambos dirigentes de mostraron “absoluta y totalmente” en desacuerdo con la medida, pues –según manifestaron- impide la participación de los trabajadores en el proceso electoral del domingo, ya que en general no se les permite concurrir a los locales de votación, salvo que lo hagan en su horas libres, como en colación; ya que los empleadores no otorgan –aseguraron- las dos horas que la ley establece para ello.

Argumentos a favor y en contra

De hecho, Sagardías recalcó, en su intervención, que para los trabajadores del comercio, de aprobarse esta iniciativa, sería “un retroceso enorme para nuestros derechos fundamentales y nuestros derechos adquiridos” y que el hecho de que los días de elecciones sean festivos tiene por objeto una mayor participación de los trabajadores, argumentando además que los empleadores no les dan las dos horas que dicta la ley para concurrir a sufragar, sino que los instan a que cumplan con este derecho en sus horas libre, como por ejemplo durante la colación.

Por otra parte, llamó la atención respecto de que “el 70% o más de los trabajadores del comercio son mujeres y ya tiene organizada su vida para el domingo”. Y, según Sagardías los “únicos beneficiados con esta medida son los grandes malls”, porque los comercios detallistas ganan cuando estos grandes espacios están cerrados, ya que la gente se ve en la obligación de adquirir los productos en estos últimos.

Y fue enfático en que “las y los trabajadores del comercio rechazamos tajantemente esta medida”.

A su turno, Karen González ratificó los dichos de su predecesor, afirmando que “estamos totalmente en contra” de la moción y señaló que ya están en contacto con las direcciones del Trabajo para hacer las denuncias en los casos que no se permita ir a votar o no se den las dos horas que para ello obliga la ley. Eso, según argumentó, porque los empleadores en general no cumplen esta normativa.

No obstante, los senadores de oposición no compartieron la postura de los trabajadores. De hecho, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) destacó que en la actualidad existe una discriminación con la que hay que terminar más adelante y es que, los días de elecciones, los trabajadores de los malls gozan de un festivo, mientras que los que laboran fuera de estos grandes espacios no lo hacen. Pero también conminó a pensar en la situación de “emergencia económica y laboral” e insistió en que “el derecho a sufragar está garantizado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Por su parte, la presidenta de la comisión Luz Ebensperger (UDI), quien es también una de las autoras del proyecto, abordó lo dicho por Cruz-Coke, aseverando no comprender por qué los trabajadores de los malls tienen derecho a un festivo el 17 de diciembre y los demás no, exclamando que “o trabajan todos o no trabaja ninguno”. Y también hizo referencia a la crisis económica que atraviesa el país, comentando que hay lugares donde la venta del fin de semana anterior a Navidad es la mayor del año y que sólo por eso “hay razones más que suficientes para votar a favor de esta reforma”.

Por su parte, desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Francisco Huenchumilla hizo un téngase presente respecto a que “hay que resolver un tema de admisibilidad” respecto a una indicación presentada por el senador de Renovación Nacional (RN) Rodrigo Galilea para mejorar la redacción del inciso primero del artículo único, que fue aprobada por su sector.

Mientras que el senador socialista Alfonso de Urresti, planteó que la iniciativa favorece a los grandes comerciantes y que va a en contra de la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Pese a la argumentación de estos y otros dirigentes, la comisión aprobó la reforma con los votos de la oposición, por tres a favor y dos en contra del oficialismo y la DC.

De este modo el proyecto, que está en su primer trámite constitucional, se votará esta tarde en la Sala y de ser aprobado pasará a segundo trámite a la Cámara Baja, donde tendrá un difícil tránsito, pues un amplio sector del oficialismo se opone a la medida.