Ximena Ossandón: “Mientras más transversal sean las decisiones, mucho más eficiente es el ambiente para que los proyectos avancen”

La diputada de RN espera que su sector llegue a acuerdo con la centroizquierda en la Cámara Baja y advierte que en esta instancia la única opción es pactar, porque “los llaneros solitarios” no logran resultados.

Va por su tercer periodo legislativo, en la Cámara de Diputados, en representación del distrito 12 –comunas de La Florida y Puente Alto, entre otras. La diputada de Renovación Nacional (RN) Ximena Ossandón es respetada tanto en su sector como entre parlamentarios oficialistas por su postura siempre clara a las distintas iniciativas.

En esta conversación con Diario Financiero aborda variados temas, entre los que destacan la reforma política, el proyecto de sala cuna y, en ese contexto, manifiesta su preocupación por la crisis de natalidad que atraviesa nuestro país, por lo que postula que “los empresarios tienen que facilitar que las mujeres o padres que estén cuidando a sus niños trabajen con jornada diferida, teletrabajo”.





-Creo que existió un pequeño giro en el nombramiento de los subsecretarios, porque aparece el mundo más político, un mundo muy importante. Por eso levantamos ciertas alertas sobre la importancia que tiene el mundo político para que este gobierno de emergencia tenga resultados rápidos. Son importantes los complementos entre las autoridades que no tienen experiencia con las que sí, porque el conocimiento de la cartera más el mundo político es la mejor ecuación para tener un buen resultado.

-Muchos recuerdan el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, cuando efectivamente empezó con ministerios muy técnicos, pero a poco andar tuvo que sacar a varios senadores del Congreso para darle peso político a algunos ministerios. ¿Teme que se llegara a repetir ese escenario?

-Dado que tenemos esa experiencia es por lo que los partidos levantamos la alerta, para que esa historia no se repita. Pero también tenemos que ser respetuosos, porque el Presidente de la República es quien asume todo tipo de responsabilidades, las buenas y las malas, en caso de que resulte o que no resulte. Y espero y confío en que el equipo asesor que tiene esté pendiente de esa historia que fue hace pocos años.

“Puede ocurrir que cuando existan ciertos proyectos más polémicos, vayamos perdiendo diputados de nuestro sector”

-¿Cómo percibe el ambiente de la Cámara de cara al nuevo periodo legislativo?

-Mira, cada vez que parte un periodo legislativo es una sorpresa; con el cambio de sistema político se perfila una forma de hacer política siempre diferente. Lo que pasa es que ‘otra cosa es con guitarra’, porque llegan todos con muchas ínfulas y, con el tiempo, se dan cuenta de que o hacen pacto o hacen pacto, porque los llaneros solitarios no funcionan en el Congreso, al menos en la Cámara de Diputados.

-¿Estamos hablando del PDG?

-Estoy hablando del PDG y de algunos que pueden surgir dentro de nuestros mismos partidos políticos y coaliciones, que creen que siguen sentados en una radio o en un programa, y se dan cuenta en el corto plazo de que eso no resulta en la Cámara. O parlamentan o sencillamente se transforman en una isla que no sirve de nada.

-Hemos hecho un esfuerzo importante por, al menos, tener una mesa que sea de consenso durante los cuatro años, que iría desde el Socialismo Democrático hasta republicanos. Y esperamos que el PDG se sume. Pero, dada nuestra experiencia, mientras más transversal sean las decisiones, mucho más eficiente es el ambiente para que los proyectos avancen.

-¿Ya hay algún acuerdo sellado?

-Los acuerdos de este tipo nunca están sellados hasta el último minuto. Las conversaciones continúan y, probablemente, se retoman alrededor del 20 de febrero. Nosotros hemos hecho todo lo posible por conversar con el PPD, como vocero de este grupo, para que transmita al Partido Socialista, independientes, liberales, radicales, a la Democracia Cristiana, que ojalá hagamos una mesa en la que estén todas las sensibilidades representadas, tratamos de llegar a un acuerdo lo más amplio posible por realismo político, porque si bien la derecha tiene prácticamente la mayoría…

-Le faltan dos diputados para tener mayoría.

-Sí, faltan sólo dos, pero puede ocurrir que cuando existan ciertos proyectos más polémicos, vayamos perdiendo diputados de nuestro sector, porque la libertad personal, la representatividad de nuestros distritos, a veces nos hacen votar de forma diferente. No es lo mismo ser diputado de Vitacura que de La Pintana, son distintas realidades. Además, tampoco es bueno que un sector arrase sobre el otro, la democracia es buena y mientras más consenso mejor.







Reforma al sistema político: “Legislar, cuando en algún minuto teníamos 22 partidos, se hacía muy difícil”

-A partir de lo que hemos conversado, ¿cree necesario que se despache lo antes posible la reforma política?

-Esa es una cuenta que le paso al Presidente Boric. Me correspondió estar en la Enade de hace unos tres años, donde él se comprometió con todos los empresarios que el sistema político iba a estar resuelto durante su Gobierno, lamentablemente no fue así.

-Pero el Gobierno ha tratado que avance, ¿a qué atribuye que se haya estancado?

-Cuesta que salga adelante porque hay muchos que quedan heridos en el camino, pero ya debimos haber hecho una evaluación del efecto del cambio y se tiene que perfeccionar. Espero que así lo entienda el gobierno entrante, porque ya no hay tiempo para el gobierno actual, que es importantísimo sacarlo adelante, cueste lo que cueste.

-En este momento hay varios partidos que están en proceso de desaparición porque no alcanzaron el 5% mínimo o no eligieron el número de parlamentarios suficientes para seguir existiendo, ¿se debería mantener el porcentaje propuesto para que los partidos sigan existiendo? Porque ahí está uno de los nudos.



-Legislar, cuando en algún minuto teníamos 22 partidos, se hacía muy difícil. Y, curiosamente, partidos grandes, que representan a mucha gente, quedan en igual condición con partidos que tienen uno o dos representantes. Por eso es muy importante que este proyecto salga adelante. Es muy doloroso cuando un partido se tiene que disolver, pero no quiere decir que desaparezca porque en el corto plazo se puede empezar a formar de nuevo.

-Lo que pasa es que el proyecto del Gobierno hace más estricta la formación de partidos, aumenta el número de firmas, entre otras cosas.

-Todas estas cosas hacen que nuestra democracia sea más robusta, sólida y más firme. Y en eso tenemos que seguir, cueste lo que cueste, duela lo que duela, pero es muy importante que no se impida que los partidos se puedan volver a formar.

“Espero que el Presidente electo le ponga suma urgencia o discusión inmediata y promulgada Sala Cuna Universal, el proyecto siguiente debe ser el de Jardín Universal”

-A propósito de polémicas, ¿qué le parece que hayan pasado cuatro años y que lo más probable es que no salga del Congreso?

-Este es un proyecto de gran impacto social, de una gran envergadura y las mujeres lo están esperando. Ahora, en este minuto hay temas que resolver para no tener problemas en el corto plazo; y me parece que es muy importante que queden bien afiatados.





-Por ejemplo, tenemos el problema de la sustentabilidad financiera. Necesitamos el análisis bien hecho de la demanda versus la oferta; hay unos temas relacionados con la responsabilidad de los empleadores… Por eso, todavía queda un tiempo de conversación, que no se puede dar en los pocos días de trabajo legislativo que nos quedan en este periodo.

-En ese escenario, ¿qué espera?

-Espero que el presidente electo Kast entienda que este es un proyecto relevante y que le ponga suma urgencia o discusión inmediata; o, si no le parece, que haga una indicación sustitutiva. Lo que sea, pero este proyecto tiene que salir lo antes posible, porque hoy día tenemos problemas de natalidad, de empleo femenino y tenemos muchas mujeres que tienen mucho potencial, pero que no pueden trabajar porque no tienen quien cuide a sus niños. Ahora, promulgada Sala Cuna Universal, el proyecto siguiente debe ser el de Jardín Universal, porque no se saca nada con devolverle a una madre el niño a los dos años, porque ella tiene que seguir trabajando.

“Los empresarios también tienen que facilitar que las mujeres, o los padres que estén cuidando a sus niños, puedan trabajar con jornada diferida, teletrabajo”

-Usted lo mencionaba, Chile atraviesa una crisis de natalidad, ¿cómo se condice la promoción de la natalidad con negarse a avanzar en el proyecto?

-Lo que pasa es que falta el análisis, como te decía, de la demanda versus la oferta no. Hoy día esos números no están. Lo que sí, los legisladores, los empresarios y el Estado, tenemos que tener conciencia de que lo que estamos viviendo, en cuanto a natalidad, va a tener un impacto muy negativo el día de mañana en nuestra sociedad, desde el punto de vista económico y humano, cuando tengamos absolutamente invertida nuestra pirámide demográfica.







-¿Hay tomar más medidas a corto plazo?

-Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles hoy para que las mujeres, las familias, tengan hijos; y, darles las herramientas para que no sea una carga. Entonces, tenemos que ofrecer buenas salas cunas, buenos jardines, acceso a buenos colegios. Los empresarios también tienen que tener esta mirada y facilitar que las mujeres, o los padres que estén cuidando a sus niños, puedan trabajar con jornada diferida, teletrabajo… La sociedad chilena entera se tiene que preocupar de este tema.