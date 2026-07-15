¿Es el modelo tributario de Paraguay una receta válida para reactivar el crecimiento de Chile?

Con su fórmula de 10% para tres impuestos fundamentales, el sistema paraguayo se instaló como referente en el debate local. Sin embargo, expertos subrayan que más allá de las tasas, la clave está en su sello simple, predecible y estable.

Con su decidido respaldo como un “ejemplo al mundo” que debe tener en cuenta una estrategia de desarrollo país, el Presidente José Antonio Kast instaló el modelo económico y, sobre todo, tributario de Paraguay en el centro del debate de las políticas públicas necesarias para sacar a Chile de su estancamiento.

La visita del mandatario a Asunción a inicios de este mes atrajo la mirada al alto crecimiento alcanzado por la nación guaraní en los últimos años, notoriamente por encima del resto de la región. Entre 2013 y 2025, Paraguay expandió su PIB a un ritmo promedio cercano al 4% anual, mientras que Chile lo hizo a la mitad, recapituló el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber.

Este mejor desempeño, indicó, “responde a una combinación de factores estructurales y buenas políticas económicas en las últimas dos décadas que ha consolidado un marco macroeconómico caracterizado por la estabilidad fiscal y monetaria, apoyado en instituciones como el régimen de metas de inflación y la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

La trayectoria es reconocida internacionalmente: Moody’s elevó la deuda soberana paraguaya al grado de inversión en julio de 2024, lo que replicó S&P a fines de 2025.

Con un crecimiento de 6,6% el año pasado, que promedió un ritmo de 5,5% en el último trienio y fue de 5,8% en el primer trimestre del ejercicio en curso, la economía paraguaya se situó en los primeros lugares en Sudamérica.

Desde su experiencia de más de 10 años invirtiendo en ese mercado, Laurence Golborne destacó tres claves: “Tasas más bajas que incentivan a venir a invertir, la simpleza de los sistemas impositivos y la disposición de las autoridades a facilitar la forma de hacer las cosas”.

Así, los atributos del sistema impositivo paraguayo están en el centro de los análisis sobre el despegue de dicha nación. “La arquitectura tributaria es uno de los pilares menos visibles, pero probablemente más importante. Ha logrado combinar una carga tributaria reducida -del orden del 11% al 13% del PIB, la mitad de la chilena- con un incremento gradual de la recaudación. En lugar de aumentar las tasas, la estrategia es expandir la formalización, simplificar el sistema y fortalecer la fiscalización. Como resultado, los ingresos tributarios crecieron de manera sostenida, permitiendo financiar un aumento del gasto público sin comprometer la estabilidad fiscal ni elevar significativamente la deuda pública”, dijo Weber.

“Los tres elementos fundamentales son: tasas más bajas que incentivan a venir a invertir, la simpleza de los sistemas y la disposición de las autoridades a facilitar la forma de hacer las cosas”, señaló Laurence Golborne.

La fórmula del Triple 10

Tal como enfatizó el Presidente Kast en su respaldo al modelo impositivo paraguayo, su sello distintivo es la ya famosa regla conocida como “Triple 10” -10% de IVA, 10% de Impuesto a la Renta Empresarial y de 10% a la Renta Personal- tras la última reforma integral aprobada en 2019. “Unificó gravámenes bajo el Impuesto a la Renta Empresarial, mantuvo una tasa corporativa de 10% -entre las más bajas de América Latina-, preservó el IVA de 10% y reorganizó los impuestos a la renta personal y de no residentes, además de simplificar procedimientos y fortalecer la administración tributaria”, resumió Weber.

Como resultado, añadió, amplió la base de contribuyentes, redujo las distorsiones y mejoró el cumplimiento tributario.

“El “Triple 10” es una buena síntesis comunicacional, pero el sistema es algo más rico y, para el inversionista, el componente más determinante es el impuesto empresarial: la carga combinada empresa más dividendo ronda el 23,5%, frente al 35% que enfrenta un inversionista extranjero en Chile”, subrayó el socio de Tax & Legal en Deloitte, José Miguel Gazitúa.

La verdadera ventaja del modelo, añadió, no está en el número, sino en “su simpleza, que es parejo y estable, con una filosofía de diseño de pocas excepciones y sorpresas, más que una cifra”, claridad que permite planificar con certeza.

“Atribuir todo el éxito económico de Paraguay exclusivamente a su sistema tributario sería un error”, precisó la socia de Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, quien al mismo tiempo destacó a este modelo como “un factor diferenciador, ya que lo que valoran los inversionistas no es solo que las tasas sean bajas, sino que sean simples, predecibles y estables”.

“Esos tres atributos es lo que más podríamos mirar, más que las tasas concretas. El plan “10-10-10” parece ser eficaz en lo que se propone -simplicidad, competitividad y certeza-, que es lo que realmente atrae a las inversiones (más allá que la tasa propiamente). El tema tributario es una causa relevante, pero atribuirle un papel decisivo sería una simplificación carente de rigor”, indicó el director ejecutivo de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, Víctor Fenner.

Para efectos comparativos entre los sistemas de ambos países, puntualizó que “no es realista hacer una traslación directa, puesto que Paraguay y Chile parten de contratos sociales y estructuras muy distintas”.

Las lecciones para Chile

En los debates en torno a Paraguay como un modelo a seguir en Chile, una parte de las opiniones consideró inconveniente comparar la situación de un país que ha emprendido en tiempos muchos más recientes un conjunto de reformas económicas e institucionales que Chile realizó década antes.

“Me llamaron la atención algunas frases que no conversan con los datos ni los hechos. En lo tributario, Paraguay viene mucho más atrás que Chile en muchas dimensiones; por ejemplo, instauró el IVA recién en 1992 con una tasa del 10% que no ha cambiado”, puntualizó el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini.

No obstante, valoró la magnitud de los cambios impositivos de 2004 y 2019 en el marco de “reformas potentes en todos los ámbitos en los últimos cinco años, que se han visto reforzadas en términos de ir avanzando en la línea correcta, ya que el país ha crecido más”.

Entre los fundamentos del proceso de Paraguay, Loreto Pelegrí expuso que “lo más valioso son los principios: estabilidad tributaria -se ha evitado los cambios tributarios frecuentes, lo que permite proyectar rentabilidades y flujos con un grado razonable de certeza, todo lo contrario a nuestro país-; simplicidad y competitividad internacional”.

Junto con recordar que Paraguay encabezó en 2024, por segundo año consecutivo, el Índice Integral de Impuestos de América Latina del Adam Smith Center “con reglas claras, tasas uniformes y estabilidad normativa, ofreciendo la tasa de impuesto corporativo más baja de Latinoamérica”, Fenner subrayó que estos atributos “sí aparecen consistentemente en los análisis, más que las tasas bajas en sí mismas”.

Entre las lecciones para optimizar el sistema chileno, Agostini “consideraría tres puntos: eliminar la renta presunta, porque baja la evasión en forma importante y aumenta la recaudación-; juntar Aduanas con Impuestos Internos -puede ayudar a tener un mejor sistema más fácil de fiscalizar- y bajar el tramo exento del impuesto a las personas: hoy 26% de las personas paga impuestos y 74% está exenta, y en Paraguay se ha ido bajando para que más personas paguen”.

Rodrigo Maluff, ministro asesor de la Presidencia de la República del Paraguay.

“Esperamos que el PIB crezca por encima del 7% de manera continua desde este año”