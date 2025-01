Boric afirma que “el Gobierno de Maduro se ha convertido en una dictadura” y pide liberación de presos políticos en Venezuela

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, calificó al Gobierno de Nicolas Maduro en Venezuela como una dictadura que persigue a sus adversarios políticos y atenta contra la democracia, e hizo un llamado a la liberación de los presos políticos luego que se conociera en esta jornada la retención y posterior liberación de la líder opositora de ese país, María Corina Machado.

Boric, al finalizar una actividad en Concepción, señaló que “me han informado que en Venezuela hay situaciones críticas previo a lo que será la toma de mando de mañana” y precisó que “hay información que habría sido retenida la dirigente opositora María Corina Machado, pero como no tengo los últimos antecedentes no me puedo referir en detalles”.

De todas formas, agregó que “sí tengo una certeza hoy en Venezuela se persigue a quienes se oponen al Gobierno y el Gobierno de Maduro se ha convertido en una dictadura que se robó las última selecciones.”

El mandatario chileno afirmó que “en Venezuela hoy no hay libertad, y tengo que decirlo en forma muy clara y que no quede duda. Por eso, como Gobierno chileno hemos retirado nuestra representación diplomática y dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetuó Maduro y que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y organizaciones vinculadas a todo quien discrepe con él”.

Canciller y fin de la misión diplomática de Chile en Caracas: "Las circunstancias no evolucionaron como esperábamos"

El mandatario manifestó que “yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo que el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y debemos hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley y la democracia”.

Boric concluyó haciendo un llamado a realizar “todos los esfuerzos para que el pueblo venezolano tenga el derecho a decidir su propio destino. Esa es la postura del Gobierno de Chile que hemos tenido desde un principio. Hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en estos momentos están siendo perseguidos en Venezuela".