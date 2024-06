Cuenta pública: Boric asegura que anuncio de Ley de Aborto no tiene fines electorales y espera que no afecte discusión de pensiones y pacto fiscal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una nueva reunión del comité político ampliado lideró en la mañana de este lunes el Presidente Gabriel Boric, para conversar con los timoneles de todos los partidos oficialistas, oportunidad en que defendió sus anuncios del pasado 1 de junio en su Cuenta Pública ante el Congreso y descartó que la presentación de un proyecto para ampliar el derecho al aborto tenga fines meramente electorales.

Al inicio de la reunión con los representantes de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, sostuvo que “acá no hay una intención electoral ni por mi parte ni por parte del Gobierno. Lo que hay es convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir y eso se tiene que debatir públicamente”.

Tohá tras anuncios de eutanasia y aborto en Cuenta Pública: “Nunca ha pasado hasta ahora que condicionen el andar de los debates económico o social”

Boric agregó que “sabemos que hay diferentes visiones en la sociedad, diferentes visiones en el Congreso, pero lo que sería inaceptable es que se niegue la discusión respecto de este tema, que se pueda opinar y debatir públicamente como corresponde a una democracia”.

El Presidente también aprovechó de señalar que espera que la agenda legislativa no se vea afectada para la construcción de acuerdos en otras áreas, manifestando que “me parece que sería sumamente delicado que hayan sectores de la política, que espero que sean los menos, pero que condicionen el debate o la aprobación de reformas sociales importantes, como por ejemplo, la reforma de pensiones a otros temas que no están de acuerdo”.

Agregó que “esa señal me parece que sería tremendamente negativa y castigada por la ciudadanía. Si alguien dice no vamos a discutir pensiones porque no estoy de acuerdo con el aborto, ¿qué opinaría la persona que hoy día no tiene una pensión que le alcance para tener una vejez digna? Entonces, separemos los temas. En democracia tenemos todos derecho a estar en desacuerdo, pero los temas se debaten libremente”.

El mandatario planteó que “espero que las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía, como por ejemplo en materia de seguridad, del fast track de pacto fiscal en cumplimiento tributario para que no haya evasión y elusión, o para acelerar las reformas por crecimiento como el tema de los permisos, no se supediten a discusiones en las que legítimamente tenemos desacuerdo”.