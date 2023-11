El mensaje de Boric ante los empresarios del comercio: "El Gobierno tiene una agenda clara para que Chile vuelva a crecer"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En el marco del Encuentro Nacional del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Presidente de la República, Gabriel Boric, señaló que comparte la preocupación por el crecimiento y mejorar la productividad, y también se dio el espacio para hacer un llamado para avanzar en medidas que, dijo, contribuirán a la cohesión social, como la reforma de pensiones y el pacto fiscal.

El mandatario sostuvo que “necesitamos recuperar la fuerza del crecimiento y con ello el empleo formal y la tarea no es fácil, porque a veces parece que primaran la desconfianza y las rencillas políticas. Como Gobierno trabajamos sin pausa y con los pies en la tierra para lograr las seguridades que Chile necesita”.

Ante la audiencia que asistió al evento en el Sky Costanera, el jefe de Estado afirmó que “comparto la preocupación central del crecimiento económico y terminar con el estancamiento productivo. Tengo la convicción que nuestro Gobierno tiene una agenda clara para que Chile vuelva a crecer de manera sólida y sostenible y se proyecte en el tiempo a pesar de los ciclos políticos”.

Boric agregó que “las noticias comienzan a ser más auspiciosas de lo que se pensaban", aludiendo a la recuperación de la economía -que volvió a crecer en el tercer trimestre de este año- y una inflación que "sigue a la baja, y en 2024 todo indica que llegaremos a la meta del 3%”.

"Todo indica que vamos a evitar cifras rojas de crecimiento para 2023", recalcó.

Reconoció que “tengo claro que estos resultados no alcanzan para estar satisfechos y no tenemos espacio en el Gobierno para la autocomplacencia. El sector comercio sigue golpeado por la falta de consumo y debemos enfrentar el problema endémico de la informalidad. Se debe fomentar el empleo formal”.

Sin embargo, el Presidente de la República planteó que “más allá de los prejuicios y de nuestras propias diferencias en el pasado, hoy entiendo perfectamente que el crecimiento es un tema prioritario, pero hay que poner esa misma pasión por una sociedad más justa que lleven el bienestar a todos los habitantes de la patria”.

Llamó a avanzar en la aprobación de la reforma de pensiones y lograr un acuerdo en el pacto fiscal, ya “tenemos que cerrar esta discusión y entregar certezas”, afirmó.

Mea culpa en seguridad

Al abordar la situación seguridad en el país, el mandatario indicó que “estamos en una situación compleja y lo peor es que desde el sistema político perdamos tiempo confrontándonos. En esto, la lógica Gobierno y oposición no es útil para enfrentar el problema”.

De pasó, Boric reconoció que “yo sé que desde la oposición deben estar pensando es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que creo que en algún momento todos debiéramos decir ya basta. En esa lógica los que pierden son los chilenos, mejor ponernos de acuerdo”.

Planteó que “trabajemos juntos en estos temas y no debilitemos a las autoridades como quizás nosotros en algún momento lo hicimos, pero hacer lo que en su momento uno le criticó al otro no ayuda a encontrar una solución. Cuando la democracia no da respuestas a las urgencias de la ciudadanía, la democracia se debilita”, concluyó.