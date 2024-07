¿Romper relaciones con Venezuela? Parlamentarios oficialistas descartan que sea una buena idea

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El resultado electoral anunciado por el gobierno venezolano y el posterior retiro de diplomáticos en siete países, incluído Chile, ha generado reacciones entre los actores políticos locales.

Este martes, el diputado del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, dijo en dos entrevistas radiales que el cese de relaciones entre Chile y Venezuela no es una acción recomendable.

“Estamos frente a un régimen con comportamiento de dictadura, me parece insólita la reacción que han tenido, no es algo que Chile haya buscado. En la opinión de todos los expertos, el retiro de un embajador o romper relaciones no es algo que sea recomendable", dijo en Tele13 Radio.

El parlamentario reiteró que mantener relaciones diplomáticas garantiza un canal de comunicación formal para tratar temas relacionados con migración y crimen organizado.

“A todos nos podría gustar la idea de romper relaciones, pero es una idea desde el punto de vista pasional; desde el punto de vista práctico necesitamos a alguien que represente al Estado chileno para ver temas judiciales, de acceso a la información, temas criminales, el tema de aviones para expulsar a ciudadanos venezolanos. Hay una serie de coordinaciones donde es preferible tener a una persona que esté 24/7 como pulga en el oído del gobierno de Venezuela coordinando y presionando para que esas cosas pasen”, dijo en radio Duna.

Por otra parte, al ser consultado sobre la posición fijada por el Partido Comunista ante la situación venezolana, Mirosevic precisó que “el Partido Comunista no define la política exterior chilena y no la definirá, porque el Presidente en esto tiene una convicción pro democracia. El Partido Comunista no pautea, son una voz minoritaria y que no es definitoria".

Al respecto, el senador Juan Ignacio Latorre, dijo en CNN Chile Radio que "la política internacional la define el Presidente (...). No soy partidario de importar el conflicto a la coalición de gobierno".

Más tarde, desde Dubai, el Presidente Gabriel Boric reiteró que “tanto ellos (PC) como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo".